Pohjolan Matka keskeytti aamulla kaupunkiliikenteen Kokkolassa, osa reiteistä on jo ajossa: "Täällä on niin pääkallokeli, ei minkäänlaista turvallista ajoa" – Katso video!

Pohjolan Matka keskeytti tiistaiaamuna Kokkolan kaupunkiliikenteen turvallisuussyistä. Syynä on teiden liukkaus, joten kaupunkiliikennettä jatketaan heti kun Kokkolan kaupunki on saanut tiet hiekoitettua.

Kello 11:n aikaan tiistaina ajoon saatiin kaksi reittiä eli Kaustarin ja Koivuhaan reitit. Osaa linjoista tulee ajoon myöhemmin.

Ennen kello kuutta Kokkolan seudulla tuli vesikuuro, joka aiheutti tienpintojen nopean jäätymisen.

– Täällä on niin pääkallokeli. Tiet ovat kaljamajäällä eikä minkäänlaista turvallista ajoa voi suunnitella, Pohjolan Matkan ajojärjestelijä Eija Kangas kertoo.

Kangas oli tiistaiaamuna ajelemassa henkilöautolla selvittääkseen tilanteen. Kaksi yhtiön linja-autoa oli tien varrella odottamassa hiekoitusta päästäkseen liikkeelle.

– Teillä ei ole hiekkaa yhtään. Täällä on tosi huonosti hiekoitettu, Kangas kertoo.

Välipäivinä kaupunkiliikenteessä on vähän matkustajia. Bussit jatkavat liikennöintiä heti kun se on turvallista.

Kankaan mukaan Kokkolan kaupunki on luvannut hiekoittaa tiet viimeistään puoleen päivään mennessä.

Tiistaiaamuna Pohjolan Matkan linja-auto liukui osittain ojaan Kokkolassa Rödstötien ja Puntuksenkaaren risteyksessä.

– Vaikka ajat kuinka hiljaa mutkaan, linja-auton perä saattaa kääntyä eri suuntaan, Kangas sanoo.

Linja-auto tarvitsee myös pidemmän jarrutusmatkan. Tämä on tarpeen esimerkiksi pysähdyttäessä ennen suojatietä.

– Keli on nyt kyllä tosi haastava. Linja-autot eivät pääse liikkeelle koska ne eivät saa yhtään pitoa alleen, Kangas sanoo.

Pohjolan Matkan historiassa kaupunkiliikennettä ei ole aiemmin tarvinnut keskeyttää Kokkolassa.

– Tämä on ihan ensimmäinen kerta. Onneksi on joulun välipäivät ja liikenne on vähäistä.

Uutista on päivitetty kello 9.34 ja kello 10.51 lisäämällä tieto Kaustarin ja Koivuhaan reiteistä.