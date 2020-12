Schaumansalin musikaali Tjugo sekunder aikataulussa – Maskit päässä ja käsidesin voimin on harjoiteltu koko syksy

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pietarsaaressa helmikuussa ensi-iltansa saava musikaali Tjugo sekunder (Kaksikymmentä sekuntia) etenee aikataulussa. 25. tammikuuta aloitetaan yhteisharjoitukset ja ensi-ilta on 9. helmikuuta. Kyseessä on alueen eri oppilaitosten yhteistyö ja kantaesitys. Schaumansalin lavalla nähdään 15 aikuista opiskelijaa ja 10 lasta. Lisäksi bändissä on mukana 36 muusikkoa.

– Koko syksy on tehty töitä maskit päässä ja käsidesiä käyttäen, mutta onhan se raskasta laulaa ja tanssia maski päässä, huokaa musikaalia ohjaava Mats Holmqvist.

Holmqvist sanoo produktion olevan mielenkiintoinen.

– Periaatteessa tästä saisi kamarinäytelmän, mutta toteutustapa on nyt iso musikaali.

Musikaalin on säveltänyt mestaripelimanni Christine Julin-Häggman, libretto ja teksti on Finlandia-ehdokkaana olleen Ann-Luise Bertellin sekä näyttelijä ja sanoittaja Matias Kuoppalan, joka asuu nykyään Norjassa. Musiikin sovitukset sinfoniettakokoonpanolle, jota vahvistavat puhaltajat, lyömäsoittajat, säestysryhmä ja lauluyhtye, on tehnyt Nils-Petter Ankarblom, kapellimestarina toimii Martin Segerstråle ja koreografiasta vastaa Ida ”Inxi” Holmlund. Kaksi viimeksi mainittua olivat mukana jo viisi vuotta sitten esitetyssä Natten är ännu ung -musikaalissa, joka pohjasi Lars Sundin tekstiin.

Musikaalista vastaavat Jakobstads/Pietarsaaren Sinfonietta, Wava-institutet/opisto, Yrkesakademin i Österbotten, Yrkeshögskolan Nova sekä AMK Centria.