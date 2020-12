Osa vanhemmista sanoi ostavansa ilotulitteita alaikäisten lasten käyttöön. Tukes muistuttaa, että ilotulitteiden käyttö on kiellettyä alle 18-vuotiailta, joten alaikäiselle ilotulitteita ostava syyllistyy lain rikkomiseen. Kotona tulittaessakaan ilotulitteita ei saa antaa alle 18-vuotiaiden käyttöön.

Suojalasien käyttö ilotulitteita ammuttaessa on ollut pakollista yli 10 vuotta. Suojalasien käyttö näyttäisi menneen perille hyvin, sillä kyselyyn vastanneista 89 prosenttia aikoo käyttää suojalaseja ilotulitteita ampuessaan. Vuonna 2017 näin vastasi 81 prosenttia.

Sari Haakana muistaa tarjota jokaiselle raketin ostajalle suojalaseja. – Melkein kaikilla on jo valmiiksi hankittuna suojalasit, hän kertoo.

Myös Kokkolan Prisman ilotulitetiskillä on kaupan raketti poikineen. Sofia Salminen ja Sari Haakana ovat myyjinä jalkapallojoukkueen piikkiin.

Sofia Salminen on KPVn talkoolaisena ilotulitteita myymässä Prismassa.– Ilotulitepatoja on mennyt eniten, hän kertoo.

– Ilman muuta pienimmille on juhlan kunniaksi tähtisadetikkuja, hän lupaa.

– Kuluttajamyyntiä ruokkii selkeästi se, että kaupunkien järjestämät suuret yhteiset tapahtumat on peruttu. Monet perheet haluavat pimeään ja synkkään aikaan tuoda iloa, riemua ja viettää hauskempaa yhdessäoloa pienemmillä porukoilla ja juhlistaa vuoden vaihtumista ilotulitteiden kanssa, sanoo Aitto-Oja.

Rakettitukku on kuluttajamyynniltään valtakunnallisesti suurin, seuraavaksi eniten ilotulitteita myyvät kuluttajille tavaratalot.

Aiotko ampua raketteja?

– Oon jo siitä pahimmasta "rakettien ammuskelu-iästä" päässyt yli. Lemmikkieläinten omistajien puolesta ymmärrän huolen, minua ei häiritse eikä haittaa ilotulitus. Varsinkin kun pommittelussa noudatetaan säädettyjä kellonaikoja. Se on mennyt hiukan niin, että ennen kun raketit olivat kalliita ei ollut varaa niitä ostaa, nyt kun ne olisivat tarpeeksi halpoja, ei enää huvita.

Kari Valtonen

Kokkola

– Emme ammu raketteja tai muitakaan ilotulitteita. Vilhon mummilla on koira ja se pelkää pommituksia. Kaupungissa kun asumme niin ei niinkään tule raketteja ammuttua. Katsotaan kun 2,5 -vuotias Vilho hiukan kasvaa, että mitä hän haluaa. Ehkä tulevaisuudessa joudumme muutaman raketin ampumaan, aprikoi Sanna Luoto. Vilho-poika ei vastaa mitään eikä lähde tulevia ajatuksiaan arvuuttelemaan.

Sanna Luoto ja Vilho Karppinen

Kokkola

– Tällä kertaa emme taida pommitella. Meillä on enemmänkin perinteenä se, että venetsialaisina ammumme raketteja ja poltamme soihtuja. Useasti juuri venetsialaisina on ollut niin tuulista, että raketteja on jäänyt, niin sitten olemme Uutta vuotta juhlistaneet ilotulituksella. Tänä vuonna ei kuitenkaan ylijäämä raketteja jäänyt.

Rainer Sundbäck

Kokkola