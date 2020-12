Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kokkolan juhlavuosi onnistui poikkeuksellisessa tilanteessa

Kokkolan juhlavuotta odotettiin hartaasti – eikä turhaan. Satama- ja teollisuuskaupunki on varsin hyvällä tolalla 400-vuotisjuhlavuoden päättyessä. Vuosi ei ollut sellainen kuin suunniteltiin, mutta tänä vuonna on moni muukin suunnitelma mennyt uusiksi koko maailmassa.

Kaksikielinen Kokkola-Karleby on kuin tehty ihmisten arkea ja tavallista vapaa-aikaa varten. Ehkä juuri siksi edes koronavuosi ei suistanut kaupunkia pois toimeltaan. Suuria juhlia tai kansanjoukkoja ei tänä vuonna nähty, mutta pysyviä muistoja ja mahdollisuuksia syntyi kenties senkin edestä. Kokkola on panostanut siihen, että hyvä arki on mahdollista tulevaisuudessakin.

Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila arvioi Keskipohjanmaassa, että moni juhlavuodelle suunnitelluista kehittämishankkeista on saatu finaaliin. Kokkolalaisten näkökulmasta juuri sellaiset hankkeet, jotka näkyvät juhlavuoden jälkeenkin, ovat arvokkaita.

Kaupunkikeskustaa halkovan Suntin vartta on laitettu kuntoon ja Meripuisto on nyt sellaisessa kunnossa, että ei ole liioiteltua puhua kaupunkilaisten olohuoneesta. Meripuisto tulee olemaan kesät ja talvet suosittu ulkoilu- ja liikuntapaikka. Meren rannassa pystyy jopa laittamaan retkiaterioita. Myös keskustan valoveistoksista on kaupunginjohtajan korviin kantautunut positiivista palautetta.

Kaupungintalon remontti valmistui onneksi alkuvuodesta, jolloin kansalaisille pystyttiin järjestämään avoimet ovet. Asukkaille kaupungintaloa tärkeämpiä kohteita voivat olla esimerkiksi koulut, joista Chydeniuksen koulu valmistui ja Ykspihlajan koulunkin rakentaminen on meneillään.

Juhlavuonna Kokkolassa puhuttivat pride-liputus ja brändityö, jonka viimeisin kohu johti valtakunalliseen julkisuuteen. Kola-kuutin kuvalla ja uutissensaatioksi nousseella Kuk kula -tekstillä varustetut paidat ja kangaskassit ovat menneet kuin kuumille kiville. Brändimoka kääntyi voitoksi, jonka ansiosta Kokkola tunnetaan Ruotsia myöten.

Kokkola päättää juhlavuotensa taloudellisesti siedettävässä tilanteessa. Valtion maksamat koronatuet auttavat Kokkolaa pääsemään selvästi ylijäämäiseen tulokseen. Koronavuosi ei ole voinut olla rasittamatta monien yritysten ja sitä kautta kokkolalaisten taloutta. Toisaalta valopilkkujakin on. Esimerkiksi Kokkolan satamassa koronan vaikutus on tuntunut, mutta silti tulos on tänä vuonna normaali.