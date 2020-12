Lukijan mielipide: Suntin vesi pystyy ruskeana

Jokin aika sitten oli niin paljon virheellistä tietoa Suntista KP-lehdessä, että on pakko oikaista.

Suntti ei ole koskaan ollut Perhonjoen sivuhaara, vaan Suntti on ihan oma vesistönsä vailla yhteyttä Perhonjokeen.

Suntin vesistön alku on alkujaan ollut Rönnbackan kylän kohdalla Kruunupyyssä Bäcklandsbäcken-nimisenä. Kun puro pääsee Sokojalle saakka, sen nimi muuttuu Såkabäckeniksi.

Linnus on paikannimi hieman ennen Korkeahuhtaa. Siinä Såkabäcken alunperin kääntyi Linnusperää kohti ja päätyi viimein Sunttiin. Nykyään on Såkabäckenin uoma on kaivettu siten, että puron vesi yhtyy Kålabäckeniin ja edelleen Perhonjokeen Vitsarin huoltoaseman kohdalla. Kålabäcken alkaa Vääräbäcken-nimisenä Perhonjoen Hapkosken alapuolelta. Tästä johtuen Sunttiin ei virtaa siinä määrin vettä kuin tilanne olisi jos Såkabäckenin kaikki vedet päätyisivät Sunttiin.

Toinen puro joka laskee vetensä Sunttiin on Rosundsbäcken, jonka alku on Isokylässä.

Yksi syy miksi Såkabäcken käännettiin Kålabäckeniin on varmasti ollut se, että Vitmossenin peltoalueella onkin vedenjakaja ja osa nykyisestä ojan vedestä juoksee Såkabäckeniin ja osa vanhaa Såkabäckenin uomaa pitkin Sunttiin.

Sunttiin ei saada milloinkaan kirkasta vettä näistä ojista, puroista tai vaikkapa Perhonjoesta. Syy on se, että kaikki edellämainitut vesistöt juoksevat humuspitoisten maiden läpi. Siitä ne saavat ruskehtavan värinsä nyt ja aina.

Måns Åkerblom