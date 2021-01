Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Yhteiskunnan tukipilari

★ ★ ★

Sisäilmaa. Ohjaus Tiina Lymi, 2021 Yle TV1 ma 4.1. klo 21.00/Areena pe 1.1.

Tähdet ja tulkinta: Kolme tähteä ei tarkoita, että Sisäilmaa olisi keskiverto. Että sen saisi jättää katsomatta. Tiina Lymin ohjaama ja Juha Lehtolan kanssa käsikirjoittama kolmiosainen työvoimatoimistokomedia on kunnianhimoinen ja riemastuttava. Se vain jää pyrkimyksissään puolitiehen. Ei nouse sellaiseksi moderniksi tv-klassikoksi kuin Jani Volasen M/S Romantic tai Leea Klemolan Myrskyn jälkeen. Elina Knihtilä esittää multitaskaaja Anneli Tiaista rikkailla sävyillä. Anneli on palveluesimies Uudenmaan TE-toimiston erityistuetun työllistämisen toimipisteessä. Officessa on menossa SuperMahdollistamisMallin mukainen kampanja. Jollei asiakkaita nyt ihan työllistetä, niin kaunistetaanpa ainakin tilastoja.

Byrokratia, tavoitteiden/saavutusten epäsuhta, jatkuvat keskeytykset, tasapainottelu tulos-, läkisääteisen ja ihmisjohtamisen välillä. Siinäpä työsarkaa. Ei ihme, että saumat alkavat arjessa prakailla. Ei sitä joka päivä päämajaan soitella, että ”Meillä hyppäs asiantuntija katolta.” Virusta ei mainita, mutta sisäilman home on ainainen vieras. Toimistotyössä absurdismi on sisäänrakennettuna. Painetta lisätään räjähdyspisteeseen ja siitä yli. Avaimena on Matrix-elokuva ja se ihana Keanu, joka ”näkee kaiken sellaisena kuin se on” ja ”tajuaa kaiken”. Siinäpä haastetta seurantakeskusteluihin. Tai Arto Nybergille, joka Annelin vieraaksi saatuaan haluaisi mahdollisimman nopeasti siirtyä niihin sana-assosiaatiokysymyksiin.

Tuttu näyttelijäensemble panee parastaan. Tanhuaakin kuin Kaustisella! Kaksi tuntia olisi ehkä kuitenkin ollut optimi tälle tarinalle. Paikoin hieno seurue joutuu turvautumaan kiroiluun, kirkumiseen, huutamiseen ja hysteriaan paikatakseen käsikirjoituksen joutokäynnin.

Loppu tulee ainakin puolisen tuntia liian myöhään. Mutta kun se tulee, se on kyllä kohottava, liikuttava ja kaunis kunnianosoitus hyvinvointiyhteiskunnalle. Ja samalla hätähuuto sen puolesta.