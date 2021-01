Keskipohjanmaan TV-viikon valinta. Bill Murray sodan ja laulukisan keskellä

★ ★ ★

Rock the Kasbah. Ohjaus Barry Levinson, 2015 Hero su 3.1. klo 18.55

En ole vielä tavannut ketään, joka olisi pitänyt tätä elokuvaa hyvänä komediana. Minusta Bill Murray on kuitenkin Rock the Kasbahissa parhaimmillaan. Mestarikoomikon hillitön, virkaheitto rockmanageri Lanz ihastuttaa, vaikka sketsimäinen filmi ympärillä on hölmö ja epäkorrekti. Tähdellä on tilaa loistaa. Murray kiihdyttääkin itsensä kierroksille ohjaajan pidättelemättä.

Juonen afgaaniversio Idols-kisasta jää sivuasiaksi, kuten sotatilakin. Rock the Kasbahissa käytetty musiikki ei ole rockia, vaan Cat Stevensin ihastuttavia laulelmia.