Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Pieni kitarakauppa Manhattanilla

★ ★ ★ ★

Carmine Street Guitars. Ohjaus Ron Mann, 2018

Dokumentissa Carmine Street Guitars kaikki on yhtä sympaattista kuin aiheensa: kitaroiden tekeminen käsin New Yorkin Greenwich Villagen vanhojen rakennusten puumateriaalista. Sympaattisen ohjaaja Ron Mannin tapasin Reykjavikissa elokuvan ensi-illan aikaan.

Keskushenkilö on soitinrakentaja Rick Kelly, hiljainen ja vetäytyväkin kaupanpitäjä, joka antaa työn puhua puolestaan. Miehen miellyttävä karisma on tärkeä tekijä siinä, miten muusikot viihtyvät Kellyn kitarapuodissa. Tuskin Carmine Streetin kaupassa usein samalla viikolla ostoksilla ja rupattelemassa käyvät niin Lenny Kaye, Bill Frisell, Marc Ribot ja Eleanor Friedberger kuin Charlie Sextonkin. Dokumentitkin käsikirjoitetaan.

Kauppias ujostelee kameran, nimimiesten ja –naisten edessä. Niinpä elokuva keskittyy tärkeimpään: kitaroihin, soittamiseen ja tunnelmaan. Kaupan jatkuminen on turvattu, sillä Rick Kelly on löytänyt oppitytön nuoresta Cindy Hulejsta. Kitaristeille dokumentti on aarre, mutta Carmine Street Guitars hurmaa sellaisenkin, joka ei tiedä soittamisesta mitään.