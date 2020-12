Työryhmä tarkasteli tilannekuvaa: Soite pysyy kiihtymisvaiheessa – Toiminta-alueen asukkaille kehuja ohjeiden noudattamisesta

Keski-Pohjanmaan alueellinen koronaviranomaistyöryhmä totesi keskiviikkona Soiten alueen olevan yhä koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa. Tautitilanne lähimaakunnissa on pahempi kuin Soiten alueella.

Niinpä viranomaistyöryhmä päätti säilyttää aiemmin säädetyt rajoitukset ja suositukset. Ne ovat voimassa 10.1.2021 asti. Seuraavan kerran ryhmä kokoontuu 5.1.2021.

Vaikka Soiten alueella on ilmennyt yksittäisiä positiivisia koronavirustartuntoja joulun jälkeen, tilanne alueella on edelleen rauhallinen. Viranomaisryhmä kiittääkin Soiten alueen asukkaita ohjeiden noudattamisesta – erityisesti maskien käytöstä.

Soite muistuttaa koronaturvallisuudesta uudenvuoden juhlien vietossa. Uudenvuoden rakettien ammunnassa tulee huomioida tavanomaisten varotoimien lisäksi myös koronaturvallisuus. Korona-aikana juhlien viettoa suositellaan etätapahtumina, maskisuojauksin ja asianmukaisin varotoimin järjestettynä.

Soite suosittelee välttämään perheen ulkopuolisia lähikontakteja oman harkinnan mukaan. Yksityistilaisuuksissa enimmäismäärä kokoontumisille samalla kertaa on kymmenen henkilöä. Myös ulkona esimerkiksi raketteja ammuttaessa tulee seurueen koko rajata alle kymmeneen henkeen.

Soite tiedotti keskiviikkona yhdestä uudesta koronavirustartunnasta. Tartuntaketju on selvillä, ja altistuneet on kartoitettu. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole hoidossa tällä hetkellä yhtään koronaviruspotilasta.

Soiten alueella on todettu kaikkiaan 153 koronavirustartuntaa pandemian aikana. Kahden viimeisimmän viikon ilmaantuvuusluku on 3,8 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohti (tilanne 28.12.).

Vaasan sairaanhoitopiirissä puolestaan on havaittu kaksi uutta koronavirustartuntaa kuluneen vuorokauden aikana. Yhteensä Vaasan sairaanhoitopiirissä on todettu 1 288 tartuntaa. Päivitetty ilmaantuvuusluku on 51.

//30.12. kello 12.04 Päivitetty juttua Vaasan sairaanhoitopiirin tartuntatiedoilla.