Elokuva-arvostelu: Peruna ei elokuvana ole tajuntaa räjäyttävä sisällöltään tai muodoltaan kerrontaa uusintava – Filmiä voi hyvin kuvata ympäripyöreäksi eli kaikille sopivaksi

ELOKUVA: Peruna. Ohjaus Joona Tena. Käsikirjoitus Pekko Pesonen. Kuvaus Konsta Sohlberg. Pääosissa Joonas Nordman, Mikko Penttilä, Linnea Leino. Kari Ketonen. 109 min. K7. Bio Rex, Kokkola. Kinokulma, Oulainen. BioRex, Pietarsaari.

★ ★ ★ ★

Nyt on elokuvateatterien helppoa mainostaa täysillä saleilla, kun näytökseen lasketaan vain kymmenen katsojaa. Ei paljoa naurata. Mutta uskoisin, että ohjaaja Joona Tenan ja käsikirjoittaja Pekko Pesosen uutuuskomedia keräisi mukavan yleisömäärän ihan normaaleinakin aikoina. Siinä nauretaan perunalle nauriin varjolla.

Elokuvaa on annettu ennakoihin niihin kaupunkeihin joissa teatterit ovat auki, ja jotka ovat halunneet näyttää sitä rajoitukset huomioiden. Virallinen ensi-ilta ja lanseeraus on 22.tammikuuta.

Peruna on pyöreä, peruna on soikea, peruna on ruoka ihan oikea! Tällä kertaa aihe helpottaa arvostelijan työtä. Peruna ei elokuvana ole tajuntaa räjäyttävä sisällöltään tai muodoltaan kerrontaa uusintava. Filmiä voi hyvin kuvata ympäripyöreäksi eli kaikille sopivaksi. Silti siinä on vinoa huumoria ja aikuisia vitsejä, niin soikeita, ettei sitä perheen pienimmille suosittele. Ohjaaja on myös sommitellut käsikirjoituksen ideat nautittavan visuaalisiksi ja yksityiskohdissaan ilmeikkäiksi. Voidaan puhua ihan oikeasta elokuvasta.

Peruna on historiaparodia hiukan Monty Pythonin ja Mel Brooksin Mielettömän maailmanhistorian tyyliin. Ei se niille pärjää, mutta ei meidän hävetäkään tarvitse. Konsta Sohlbergin Liettuassa kuvaama 1600-luvun Suomi, Daiva Petrulytén puvustus ja Toni Karin lavastus näyttävät hyvältä, jopa uskottavalta linnoineen, toreineen, juhlineen ja ihmisineen. Uskallan sanoa, että Peruna on paras kotimainen historiaseikkailuparodia sitten Speden Noin seitsemän veljeksen.

Tarinassa meille uskotellaan, että tarvittiin Joonas Nordmanin esittämää puhtaanapitotyöntekijää, ”Kakkapoika” Untamoa myymään peruna suomalaisille, jotka siihen saakka rakastivat nauriita. Kuten tällaisissa elokuvissa aina, huumori kohoaa entisaikojen ja nykymenon rinnastamisesta. Ihminenhän ei paljon muutu, vaikka tavat muuttuvat.

Tenan ja Pesosen Perunassa on aiheen arkisuudesta huolimatta raikkautta, jota viime aikojen komedioista on paljolti puuttunut. Yrityksiä on nähty, kuten Hevireissussa, Täydellisessä joulussa ja Teräsleideissä, mutta rahkeet, puitteet tai kekseliäisyys eivät ole riittäneet näin valmiiseen.

Ei uskoisi, että tämä on tv:stä tutun koomikko-näyttelijä Joonas Nordmanilta vasta toinen pääosafilmi. (Se ensimmäinen oli varhaisteininä kamalassa Young Lovessa.) Notkeutensa ja sympaattisuutensa lisäksi Nordman on tarpeeksi valovoimainen, jotta Kakkapojan kohtaloa haluaa seurata alusta loppuun silloinkin, kun juonesta loppuu vetävyys ja tuntuu, että elokuvan eväät on jo syöty. Sivurooleissa iloa ja tukea löytyy niin vanhoista parroista kuin tuoreemmistakin tuttavuuksista.

Vitsien taso vaihtelee. Onneksi niiden päälle ei jäädä makaamaan, vaan löydetään nopeasti uutta putkeen. Vain päätösratkaisu pettää odotukset. Perunaan ei ole osattu kirjoittaa eikä ohjata edellä nähtyjen vaiheiden veroista loppunousua. Mutta kyllä tämä tarjoiluehdotus aina arkipöytään kelpaa.