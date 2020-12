Lukijan mielipide: Säännölliset lennot ovat erittäin tärkeitä kansainvälisessä liike-elämässä

Toimittaja Hanna Rautio kirjoitti kolumnissaan (KP 28.12.) kriittiseen sävyyn Kokkolan lennoista. Kirjoitus on osoitus siitä, miten heikosti säännöllisten lentoyhteyksien todelliset tarpeet ymmärretään.

Ainoa asia johon on helppo yhtyä, on se, etteivät nykyiset lentoaikataulut palvele ketään, ja että lennot voitaisiin hyvin jättää toistaiseksi lentämättä.

Tilanne oli helppo ennustaa jo talvikauden lentoaikataulujen tultua julki. Ainoa joka tätä ei tuntunut ymmärtävän taisi olla kaupunginjohto, joka ilakoi helpottuneisuuttaan tämän lehden palstoilla lentojen palautumisesta Kruunupyyn kentälle (KP 17.9.).

Asiallisen näkemyksensä lisäksi Rautio päättää tekstissään provokatiivisesti yleistää, että ”Lentäminen on vanhanaikainen liikemaailman statussymboli, josta voidaan luopua aivan yhtä hyvin kuin….Videopalavereissa säästetystä ajasta voi varmasti käyttää muutaman tunnin raiteilla matkustamiseen.”

Tällaisen näkemyksen voi esittää vain, jos ei omaa lainkaan kokemusta asiasta.

Olen asunut ja työskennellyt Kokkolasta käsin Suomen konttorillamme Vantaalla miltei viiden vuoden ajan. Edestakaisia matkoja on kertynyt noin 45–50 vuodessa – käytännössä olen lentänyt Kokkolan reitillä joka viikko, jatkaen säännöllisesti aamukoneelta jatkolennoin ulkomaille. Palatessani olen voinut hyödyntää yölentoa Kokkolaan.

Siirryttyäni keväällä konsernimme pääkonttorin leipiin, muuttui tehtäväni täysin kansainväliseksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Päivittäisten aamu- sekä yölentojen puuttuminen ja ”muutaman tunnin viettäminen raiteilla” tarkoittaisi minulle jatkossa karkeasti arvioiden 60–80 ylimääräistä matkustusvuorokautta vuodessa. Yhtä ylimääräistä matkapäivää jokaisella ulkomaan matkalla mennen-tullen.

Kuulostaako lentoyhteyksien perään haikailuni siis kaihoisalta liike-elämän statussymboliikan kaipuulta?

Työ- ja lentomatkustaminen herättää paljon intohimoja. Kuvitellaan, että niihin liittyy glamouria ja luksusta. Noin 200 vuotuisen matkapäivän kokemuksella voin kertoa, ettei moiseen törmää edes satunnaisesti.

Lentomatkustaminen on meille paljon liikkuville puhtaasti työväline siinä missä älypuhelin, kannettava tietokone tai auto.

Videopuheluiden sekä virtuaalisten työkalujen yleistyminen on loistava asia, mutta hyvilläkään sovelluksilla ei voida koskaan korvata kasvokkain tapahtuvaa myyntityötä tai johtamista.

Mahdollisuus matkustaa paikan päälle, tutustua ihmisiin, organisaatioihin, kulttuureihin ja erilaisiin toimintatapoihin on elintärkeää kansainvälisessä liike-elämässä menestymiselle. Etänä näitä asioita on miltei mahdotonta hoitaa. Tästä on itselläni omakohtainen kokemus, kun olen viimeisen puolen vuoden ajan yrittänyt ottaa haltuuni vastuullani olevia 11 JYSK-maata.

Uskoisin säännöllisten päivittäisten lentojen olevan erittäin tärkeitä ulkomaankauppaa käyville alueen yrityksille.

Henkilökohtaisesti ne ovat kriittisen tärkeitä: Ilman lentoja asuminen Kokkolassa käy täysin mahdottomaksi työni menestyksekkään hoitamisen kannalta. Ja luulen etten ole yksin tässä tilanteessa.

Sen sijaan, että paikallislehden toimituksessa käytetään aikaa ja energiaa lentämisen ja lentoyhteyksien kritisointiin, olisi huomattavasti hyödyllisempää tuoda esille niitä seikkoja minkä vuoksi lentoja tarvitaan ja pitää yllä julkista keskustelua niistä.

Kaupunginjohdolta toivoisi myös merkittävästi parempaa ymmärrystä sen suhteen, millaisista lentoyhteyksistä alueelle on aidosti hyötyä, ja niiden lobbaamista. Vuoropuhelu aktiivisimmin lentävien kanssa ei varmaan olisi pahitteeksi.

Ville Velin

Regional Retail Director

JYSK Head Office Finland