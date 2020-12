KOKKOLA

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite alkoi keskiviikkona rokottaa terveydenhuollon työntekijöitä lääkejätti Pfizerin ja saksalaisen Biontechin rokotteella. Ensimmäisen rokotteen antamisesta muodostui päättyvän vuoden suurin mediatapahtuma Soitessa.

Ensimmäisen rokotteen sai sisätautien ja keuhkotautien osastolla työskentelevä sairaanhoitaja Carita Kangas, joka otti rokotteen raikuvien aplodien saattelemana.

– Ei tuntunut sen kummemmalta kuin muutkaan rokotteet, Kangas toteaa.

Hän valikoitui historialliseen tehtävään sattumalta. Hän sattui olemaan töissä ja osastonhoitaja tuli kysymään halukkuutta.

– Sanoin, että ilman muuta, Kangas sanoo.

Katso video:

Seuraavaksi rokotteen saivat sairaanhoitajat Jarmo Taipale ja Anne Ohtamaa. Piikin jälkeen työkaverit iloitsivat: "Hyvä Jarmo!", "Hyvä Anne!".

Vaikuttaako rokotteen ottaminen työntekoon tai arkielämään?

– Toivon, että vähitellen voimme ottaa maskin pois kasvoiltamme ja pääsemme näkemään hymyjä toisemme kasvoilla. Monilla ihmisillä on ollut vaikeuksia tunnistaa tuttujen kasvoja. Toiset välttelevät katseita ja kontaktia, mikä on ihan ymmärrettävää. Toivottavasti pääsemme kaikesta tästä vähitellen eroon, vastaa Ohtamaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Terveydenhoitaja Mirjami Myllymäki antoi rokotuksen jälkeen asiakkailleen paperille painetun THL:n ohjeistuksen, jossa on valmis ajanvaraus kakkosrokotteen ottamiselle. Toinen rokote otetaan aikaisintaan kolmen viikon kuluttua.

Seuraavaksi koronapiikki pistetään sairaanhoitaja Jari Finnilän ja infektiolääkäri Marko Rahkosen käsivarteen.

Koronarokote on lähtölaukaus uuteen vuoteen ja uuteen aikaan, mutta Rahkosen mukaan meiltä vaaditaan vielä hieman turnauskestävyyttä.

– Toivottavasti ihmiset eivät muuta käyttäytymistään heti rokotteen saamisen jälkeen, koska väestön rokottaminen vaatii aikaa. Toivottavasti suojauksista pidetään kiinni lähikuukausinakin: käytetään maskeja, tullaan vain terveenä töihin ja harrastuksiin, sekä pestään käsiä, sanoo Rahkonen.

Infektiolääkäri Mrko Rahkosen vuoro ottaa rokote. Markku Jokela

Kun Rahkosta pyydetään ennustamaan, pelataanko ensi kesän EM-futista yleisön edessä, hän ei uskalla lähteä arvailemaan.

– Jos ajatellaan, miten virukset käyttäytyvät, ensi kesänä on luultavasti rauhallisempaa kuten oli viime kesänäkin. Jos rokotukset on saatu vietyä läpi ja tilanne on hyvällä mallilla, niin ensi syksynä saatetaan välttyä isolta aallolta, ennustaa Rahkonen.

Soitessa rokotukset aloitetaan virallisesti viikolla yksi. Kansallisen ohjeistuksen mukaisesti ensin rokotetaan koronatorjunnan etulinjassa työskentelevät ammattilaiset.

Seuraavaksi vuoroon tulevat ikäihmiset ja riskiryhmäläiset. Näillä näkymin kevät on jo pitkällä, kun massarokotukset Soitessa alkavat.

– Massarokotusten alkaminen riippuu rokotteiden saannista. Nähtäväksi jää, mitkä kaikki rokotteet saavat myyntiluvan, sanoo Rahkonen.

Tällä hetkellä vain yhdellä rokotteella on myyntilupa EU:n alueella. Viikon kuluttua Euroopan lääkevirasto päättää mahdollisesti uusista myyntiluvista.

– Toivottavaa on, että alkuvuoden aikana useampi rokote saa myyntiluvan ja sitä kautta volyymi kasvaa.

JohtajaylilääkäriPirjo Dabnell antaa rokotetta epäileville rauhoittavan viestin. Koronarokote on käynyt läpi tarkan testausprosessin ja se on todettu turvalliseksi.

– Missään rokotteessa ei ole kuolemanvaaraa, kun taas korona voi aiheuttaa tappavan taudin jopa keski-ikäisille ja nuorille, sanoo Dabnell.

Lieviä haittoja kuten pistoskohdan iho-oireita esiintyy käytännössä kaikilla rokotteilla, mutta vakavia haittoja ei ole koronavirusrokotteista raportoitu.

Kommentti