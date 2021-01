Koronahan se on edelleen mielessä, mutta kirjoitetaan nyt tämä ensin. Some-maailmassahan me ollaan lääkäreitä kaikki, kun oikein nettiin katsotaan, mutta meillä täällä perinteisessä mediassa tapana on luottaa mutu-tuntumaa mieluummin asiantuntijuuteen. Ja lääketieteen asiantuntijoiden mukaan rokotusten vapauttavaa vaikutusta joudumme vielä odottamaan kesään, mahdollisesti ensi syksyyn saakka.

Parempaan päin ollaan siis menossa, mutta aika pitkään vielä kestää ennen kuin normiarki – mitä se sitten onkaan – koittaa. Toki lohdullista on sentään se, että jossain vaiheessa paremmat päivätkin tulevat.

Niitä odotellessa talvilajeissa vietetään vielä monta synkkää kuukautta. Kovimmin korona kurittaa sisällä pelattavia palloilulajeja. Isoimmin osumaa ottaa suomalaissarjoista suurin, jääkiekon Liiga, joka lopulta päätyi jatkamaan kautta tyhjille katsomoille. Vaikka asiaa ei suoraan myönnetäkään, suuri taustatekijä ratkaisulle on Suomen oloissa mittava tv-sopimus Telian ja Liigan välillä. Julkisuudessa kerrottujen tietojen mukaan sopimus tuo vuositasolla Liigalle 23 miljoonaa euroa, joista seuraa kohden osuus on noin 1,5 miljoonaa. Jotta maksajalla on tarjota katsottavaa, pelejä on pelattava.

Kärppien toimitusjohtaja Tommi Virkkunen totesi Kalevassa (30.12.), että syksyn yleisörajoitusten aikainen "huono ottelutapahtuma" toi seuralle noin 40 000 euroa, mutta tyhjille katsomoille pelaaminen maksaa kymmeniä tuhansia.

Koko Liigaa ajatellen koronarajoitusten mahdollinen jatkuminen johtaa todennäköisesti siihen, että kotimainen kiekkomestari voi olla selvillä vasta kesällä, kun liigaseuroilla on taloudellinen pakko odottaa siihen saakka, että yleisöäkin halleihin pääsee.

Muissa palloilusarjoissa taloudellinen mittakaava on Liigaan verrattuna huomattavasti pienempi, mutta se on vaikeuksissa oleville seuroille laiha lohtu. Esimerkiksi Sanoma-konsernin kanssa solmituista tv-sopimuksista seuroille hyöty tulee näkyvyytenä suoran rahallisen hyödyn sijaan.

Pakon – ja miksei näkyydenkin – vuoksi salibandyssa ja futsalissa pääsarjoja pelattiin jo joulukuussa tyhjille katsomoille, tammikuussa sama on jossain mitassa edessä myös lentopallossa ja koripallossa.

Kokkolan Tiikerit on siirtänyt liigapeliensä jatkon helmikuun alkuun, kun se ei halua pelata kotipelejään ilman yleisöä. Mestiksessäkin on päädytty samaan ratkaisuun ja koko sarja on tauolla parempien aikojen toivossa. Saattaa silti olla, että käsiin jää vain kaksi huonoa vaihtoehtoa: pelata ilman yleisöä tai jättää kausi kesken.

Kuten sanottu rokotusten alkamisen myötä parempaan päin mennään, mutta vauhti voi olla seurojen kannalta kohtalokkaan hidas. On valitettavan todennäköistä, etteivät kaikki seurat ehdi parempia aikoja näkemään.