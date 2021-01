Ihan näin alkuun on hyvä todeta, että kotiplaneettamme nimi on virheellinen. Tai ainakin harhaan johtava. Pinta-alastamme on seitsemänkymmentä prosenttia meren peitossa. Joten meri- tai vesipallo olisi oikeampi ja totuudenmukaisempi nimi.

Ei ole mitään seitsemää valtamerta niin kuin ihmiset puhuvat. On vain yksi koko planeetan kattava valtameri, ja mantereet – suuretkin ovat vain saaria tällä isolla ulapalla.

Myös Suomen rannoille ulottuva Itämeri on osa tätä maailman merien suurta ykseyttä. Sillä on luonnollinen yhteys muihin merialueisiin.

Itämeri on Suomelle elintärkeä. Se on aina ollut ja on yhä maamme ulkomaan kaupan pääkuljetusväylä. Se on muutakin. On Itämeren ansiota, että Suomi on olemassa itsenäisenä valtiona ja kansakuntana. Suomi on isänmaa ja Itämeri äitimeri. Meri ei suinkaan erota meitä Euroopasta, vaan nimenomaan yhdistää. Sitä myöten olemme saaneet paljon henkistä pääomaa.

Monet asiat ja arvot jotka koemme omiksi ja tärkeiksi, ovat saapuneet meren yli Ruotsista ja Saksasta. Meillä on pitkä maaraja Venäjän kanssa, mutta ei juuri yhteistä merirajaa tai muita yhteisiä vesialueita. Niinpä ei meillä tämän pitkän rajan lisäksi juuri muuta yhteistä olekaan.

Itämeri on muutakin kuin vain kaupan ja kulttuurin kulkuväylä. Se on maailmassa ainutlaatuinen merialue. Luonnoltaan omalaatuinen ja herkkä.

Olemme saaneet lukea ja kuulla, että Itämeri ei voi hyvin. Se kestää huonosti ihmisen toimista johtuvaa rasitusta. Toivoa silti on: me voimme jos haluamme säilyttää sen jälkipolville. Muun muassa John Nurmisen säätiö tekee arvokasta työtä Itämeren hyväksi. Sinne voi joskus lahjoittaa rahaa tai vaikka ostaa sen kustantamaa kirjallisuutta. Nuukuus kuuluu keskipohjalaiseen luonteeseen, ja estää näin usein lahjoitusten antamisen tai kirjojen oston.

Mutta voi Itämerta auttaa muutenkin. Vaikka vain tarkastamalla ruokavaliotaan. Syömällä silakkaa tai muuta kalaa vähentää meren ravintokuormitusta.

Muoviroska on maailman merien ongelma. Myös Itämerellä. Muovin käytön vähentäminen on hieman vaikeaa. Suomi kun on ylihygieeninen bakteerikammoinen yhteiskunta. Näin on miltei kaikki kaupassa myytävä ruoka pakattu muoviin. Näin on laissa Suomen eduskunta suuressa viisaudessaan säätänyt. Onneksi voi muovijätteen viedä keräyspisteisiin. Muovipussi on melko turha kertakäyttö ostos. Muovipussin voi vaihtaa kangaskassiin tai paperipussiin. Myös näin voi auttaa Itämerta.

Vuosi vaihtuu uuteen. Annetaan uudenvuoden lupaus Itämerelle.

Kari Nivala,

Kannus