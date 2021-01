Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Synnytykset on tärkeä tehtävä sairaalassa – Oman alueen ulkopuolelta tulevat asiakkaat takaavat osaltaan tulevaisuutta

Suomalaisten sairaaloiden tehtävistä ja olemassaolosta on keskusteltu vuosia. Yksi tärkeä ja tunteita herättävä sairaalan tehtävä on synnytysten hoitaminen. Erityisesti sellaisilla alueilla, joissa synnytysten määrä on alhainen, on synnytyksiä siirretty isompiin yksiköihin.

Keski-Pohjanmaan keskussairaala on pyrkinyt sopeutumaan terveydenhuollon muutosvaatimuksiin. Rahasta tekee tiukkaa ja Soiten taloudesta puhutaan tänäkin vuonna runsaasti.

Synnytysten määrä on Kokkolassa sijaitsevassa keskussairaalassa hyvällä tasolla. Vauvojen syntyminen on onnellinen asia millä seudulla hyvänsä. Keskipohjalaisessa sairaalassa oltiin viime vuonna lähellä uutta ennätystä synnytysten määrässä. Myös tämä vuosi 2021 alkoi uusilla ihmisillä. Ensimmäinen vauva syntyi hiukan aamukolmen jälkeen vuoden ensimmäisenä päivänä. Kaikkiaan 1. tammikuuta näki päivänvalon neljä vastasyntynyttä.

Synnytysten määrä on ollut viime vuosina kasvussa Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa. Viime vuonna vauvoja tuli maailmaan 1755. 70-luvun ennätyksestä jäätiin vain hiukan.

Lukujen takaa ei kuitenkaan löydy tieto siitä, että keskipohjalaisten vauvojen määrä olisi kasvanut. Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnan lakkauttaminen pari vuotta sitten vaikuttaa. Myös Pietarsaaresta tullaan synnyttämään pääasiassa Kokkolaan Vaasan sijasta, vaikka Pietarsaaren seutu kuuluu Vaasan sairaanhoitopiiriin. Yksinkertainen syy on välimatka, mutta muitakin syitä löytyy.

Kätilö Pauliina Sillanpää arvioi Keskipohjanmaassa, että tunnelma vaikuttaa. Kätilö puhuu kodinomaisuudesta, mikä on varmasti tärkeätä erityisesti poikkeusaikana, jolloin esimerkiksi vieraiden määrää on rajoitettu reippaasti.

Soiten työntekijä löytää muitakin positiivisia puolia sairaalan olosuhteista. Tilat ovat hyvät, ja pian saadaan myös uusi synnytyssali, minkä jälkeen saleja on kaikkiaan seitsemän (KP 3.1.).

Synnytykset on tärkeä tehtävä sairaalassa. Sairaalan elinvoimaa ja tulevaisuutta tukee osaltaan se, että asiakkaita on myös oman sairaanhoitopiirin ulkopuolelta.