Jäät sekä merellä että sisämaassa ovat heikkoja, mutta ihmiset eivät käyttäydy sen mukaisesti: "En sanoisi, että pitää olla malttia, sanoisin, että jäille ei pidä mennä ollenkaan", toteaa päivystävä palomestari Joonas Nuolioja Kokkolasta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Tehtäviä on ollut viime aikoina liikaa.

Näin päivystävä palomestari Joonas Nuolioja Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselta tiivistää jäätilanteen.

Jäät ovat nyt heikkoja, mutta ihmiset eivät käyttäydy sen mukaisesti.

– Meillä on ollut murheellinen alkutalvi. Jäille ei pidä mennä, Nuolioja sanoo.

Joulukuun puolivälissä veteliläinen mies hukkui Venetjärven tekojärvellä Halsualla. Kahta päivää myöhemmin Stora Kutusträsket -järvestä löytyi hukkunut mies. Järvi sijaitsee Kruunupyyn Alavetelissä.

Vuodenvaihteen alla Pietarsaaren edustalla moottorikelkkailija vajosi jäihin. Paikalle hälytettiin pelastuslaitoksen yksiköitä useilta eri paloasemilta, mutta kelkkailija pääsi ylös vedestä omin avuin.

– Minun vuorolleni on sattunut useampi jäihin vajoaminen. Jäiden kanssa pitää olla varovainen, sillä niiden vahvuus vaihtelee nyt hyvin paljon. Sisämaassakin voi olla virtapaikka, veteen laskeva joki tai uoma, joka heikentää radikaalisti rannalta vahvalta näyttävän jään kestävyyttä. En sanoisi, että pitää olla malttia, sanoisin, että jäille ei pidä mennä ollenkaan, Nuolioja sanoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella on ollut hieman rauhallisempaa. Eniten vaaratilanteita on aiheutunut joen jäällä liikkumisesta.

– Joet ovat rannoilta jäässä mutta keskeltä auki. Esimerkkinä Kalajoki. Viime viikolla Oulaisten Pyhäjoella ihminen meni potkukelkan kanssa jäälle. Jää lähti alta, mutta ihminen jaksoi pitää kelkastaan kiinni. Pintapelastajien ehtiminen paikalle oli minuuteista kiinni, sanoo päivystävä palomestari Esa Ihalainen.

Mittaukset puhuvat samaa kieltä palomestari Joonas Nuoliojan kanssa. Jäät ovat ajankohtaan nähden tavallista ohuempia.

Joillakin havaintopaikoilla jään paksuus on ollut 8–10 senttiä tavanomaista ohuempaa.

– Jäät ovat pitkän aikavälin keskiarvoa heikompia. En lähtisi retkiluistelemaan meren jäälle.

Moni muu on lähtenyt. Nuolioja kertoo joulun alla seuranneensa huolestuneena meren jäällä luistelevia ihmisiä.

– Joku jakoi netissäkin luisteluvideoita. Se hirvitti, sillä samaan aikaan meillä oli vesistötehtäviä.

Ihmisille voi yrittää puhua järkeä, mutta eläimille ei. Nuoliojan vuoroille on sattunut tänä talvena myös eläinten pelastamisia jäistä.

– Useampi koira on vajonnut jäihin. Yksi hukkui, yksi nostettiin ja yksi pääsi omin avuin ylös. Vapaana oleva koira voi lähteä heikoille jäille toisen eläimen perässä.

Vedet jäätyvät, kun pintaveden lämpötilan laskee alle nollan. Ensimmäisinä jäätyvät rantavedet ja lahdenpoukamat, viimeisenä ulapat ja virtaavat vedet. Alussa jäätä muodostuu epätasaisesti.

Jään paksuutta mittaa Suomen ympäristökeskus. Yksi havaintokohteista on Pyhäjärven keskusjärvi Pyhäjärvi. Siellä jää oli 2. tammikuuta paksuudeltaan 14 senttiä, mikä oli 16 senttiä vähemmän kuin aikavälillä 1961–2020 keskimäärin.

– Jään paksuus vaihtelee voimakkaasti. Tehtäviä on ollut viime aikoina liikaa. Nyt satanut lumi ei onneksi estä jäätymistä, jos lämpötila jatkaa laskemistaan. Tähän saakka yöpakkaset ovat olleet aika pieniä rannikolla. Jäätyminen ei ole ollut kummoista, sanoo Nuolioja.

Merellä tapahtuvissa hälytystehtävissä johtovastuu on merivartiostolla, mutta meripelastustehtäviin osallistuvat myös pelastuslaitoksen yksiköt.

– Meillä on kattava valmius, minkä takia olemme usein ensimmäisenä paikalla. Sisävesien osalta vastuu on puhtaasti meillä. Meillä on Buster-veneitä lähtövalmiina kuivalla maalla, mutta jäillä liikutaan pintapelastuslaudalla, jonka kyytiin pelastettava voidaan nostaa. Raskainta liikkuminen on silloin, kun jää ei kanna ja pintapelastajat menevät jäistä koko ajan läpi, sanoo Nuolioja.

Rohkeimpia jäille menijöitä ovat iäkkäät pilkkijät.

Humoristisen sanonnan mukaan heikko jää kantaa vain pilkkimiehiä.

– Siinä on vinha perä, mutta pilkkimiehet ovat liian rohkeita, eikä kelluntavälineitä välttämättä ole mukana. Jos lähtee pilkkimään, mukana pitäisi olla kelluntahaalarit, naskalit ja pussiin pakattu kännykkä. Yleensä, kun onnettomuuksia tapahtuu, välineet eivät ole olleet asianmukaisessa kunnossa.