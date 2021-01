– Tietenkin, jos keli on liukas ja oman liikkumisensa kokee epävarmaksi, ulos ei kannata ehdoin tahdoin lähteä, mutta on satavuotiaitakin, jotka liikkuvat omatoimisesti. Yleisesti ottaen fyysisellä aktiivisuudella ja nastakengillä itsensä voi pitää kunnossa.

– Tämä on pelkästään keleistä riippuvainen asia. Hirveillä keleillä parkkipaikalta kävellessään tietää, millainen päivä on tulossa. Jään päällä oleva pakkaslumi tai plussakelien jälkeinen pakkanen alkutalvella ovat pahimpia. Yleensä keväämmällä ihmisten tuntuma paranee.

– Pidän kävelemisestä, mutta en lähde ulos, jos keli on liukas. Tämä talvi on ollut aika hyvä kävellä. Nastoja olen käyttänyt kengissäni 6–8 vuotta.

Ei enää mikään erikoisuus

Jouni Nikula

Talvivaruste siinä missä toppatakkikin, sanoo Intersport Kokkolan kauppias Tommi Martikainen.

Hän puhuu siitä, kuinka nastakenkien asema on muuttunut viime vuosien aikana.

– Niitä ei mielletä enää erikoisuutena. Ennemmin kyse on yhdestä perustuotteesta muiden joukossa. Nastakengät alkoivat yleistyä oikeasti isosti noin kahdeksan vuotta sitten, Martikainen sanoo.

Hän antoi Keskipohjanmaalle haastattelun tiistaiaamuna puhelimitse, töihin kävellessään.

Jalassa olivat nastakengät.

– Ilman nastoja ei pääsisi yhtään minnekään. Jos juoksee tai omistaa isomman koiran, nastat on pakko olla. Nastakenkiä löytyy myös vähän korkeammalla varrella ulkoilu- ja vapaa-ajankäyttöön. Sitten on liukuesteitä, mutta niitä käytetään enemmän lyhyempiin siirtymisiin.

Nastakenkien markkinat alkavat marraskuun alussa.

– Sen jälkeen on aika tasaista. Ihmiset myös varautuvat liukkaisiin keleihin.

Yle uutisoi talvella 2015 erityisesti kiinteänastaisten kenkien suosion synnyttämästä ongelmasta: julkisten tilojen lattiamateriaalit raapiutuvat pilalle.

Martikaisen liikkeessä nastakenkäihmisille tarjotaan nastasuojia nastat peittämään.

– Joissain paikoissa nastojen käyttö on yksiselitteisesti kielletty, mutta esimerkiksi Chydenian yleistilojen lattialaatoille nastat eivät tee juuri mitään. Omissa tiloissamme on pehmeämmät vinyylilankut, minkä takia nastasuojia on tarjolla. Mutta ei muutama nastakävelijää lattiaa pilaa. On myös niin sanottuja älynastoja, jotka reagoivat alustaan, Martikainen sanoo.