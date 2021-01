Reisjärven kunnanvaltuusto kokoontui vuoden toiseksi viimeisenä päivänä käsittelemään Reisjärven kunnan talousarviota 2021 sekä taloussuunnitelmaa vuosille 2021-2023.

Vuoden 2021 talousarviossa toimintakate on noin -19,4 miljoonaa euroa, mikä on 228 000 euroa vuoden 2020 muutettua talousarviota parempi. Vuodelle 2021 vuosikate on noin 859 000 euroa, mikä on 474 000 pienempi vuoden 2020 muutettuun talousarvioon nähden.

Verotulojen määräksi vuodelle 2021 on arvioitu yhteensä noin 8,4 miljoonaa euroa, josta tulovero on noin 7,1 miljoonaa euroa, kiinteistöveroa 0,7 miljoonaa ja yhteisöveroa noin 0,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 valtionosuuksien kokonaismääräksi talousarviossa on laskettu noin 11,7 miljoonaa euroa. Talousarviossa ei ole huomioitu mahdollista harkinnanvaraista valtionosuutta.

Vuoden 2020 loppuun Reisjärvelle on talousarvion mukaan kertynyt kumulatiivista alijäämää noin 1,2 miljoonaa euroa ja korkeimmillaan se tullee olemaan vuoden 2021 lopussa. Mikäli kaikki talouden tasapainotustyöt onnistuvat suunnitellusti ja mukana on vielä reilu annos onnea - kunnanjohtaja Marjut Silvastin sanomaa siteeraten, Reisjärven kumulatiivinen alijäämä alkaa pienentyä vuonna 2022.

– Meillä ei ole yhtään varaa löysäillä minkään kanssa, Silvast painotti kokouksessa ja kertoi, että valtiolta voi hakea jatkoaikaa alijäämän kattamiseen koronasta aiheutuvien ylimääräisten kulujen vuoksi, mutta se tapahtuu aikaisintaan vuonna 2022.

Talousarviota käsitellessä valtuusto kävi pitkän ja polveilevan keskustelun siitä, yhdistetäänkö vapaa-aikalautakunta sivistystoimeen ja tekninen lautakunta kunnanhallitukseen seuraavan valtuustokauden alussa, kuten aiemmin on päätetty vai ei.

Teuvo Nyman (kesk.) esitti Johannes Mattilan (kesk.) kannattamana, että lautakuntia ei yhdistetä ja perusteli ehdotustaan muun muassa demokratian kaventumisella, kun päättäjät vähenevät. Antti Vedenpää (kesk.) puolestaan käytti puheenvuoron, missä hän kertoi suunnitellun muutoksen nopeuttavan asioiden käsittelyä.

Nymanin esitys kaatui äänin 11-4.

Marko Pohlman (kok.) esitti, että kaikille yrittäjille ryhdyttäisiin maksamaan samanlaista loma-avustusta kuin maatalousyrittäjille. Pohlman perusteli esitystään yrittäjien tasa-arvolla. Esitys raukesi kannattamattomana.

Teuvo Nyman (kesk.) tiedusteli myös, mistä Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen Reisjärven osuus nousee tälle vuodelle noin 600 000 eurolla.

–Hinnan nousu johtuu koronaan sekä tuleviin palkankorotuksiin varautumisesta, Silvast kertoi.

Lopuksi Simo Vedenpää (vas.) tiedusteli kunnanjohtajalta, missä mennään Kalajan ja Leppälahden koulukiinteistöjen, tuulivoiman ja Saarisen leirikeskuksen kanssa.

– Kalajan ja Leppälahden kouluista on tehty välityssopimus ja tuulivoimasta on käynnissä tarkempi kartoitus. Leirikeskuksen tilanne tullee käsittelyyn vuonna 2021, Silvast vastasi.