Ykköseen valmistautuva Kokkolan Pallo-Veikot on solminut sopimukset maalivahti Miika Töyräksen sekä maalivahtivalmentaja Heikki Kossin kanssa.

Viime kauden alun jälkeen ykkösmaalivahdin paikan itselleen lunastanut Töyräs solmi ensi kauden kattavan sopimuksen. 21-vuotias maalivahti saapui Pallo-Veikkojen vahvuuteen Kuopiosta KuPS:n riveistä, jota hän edusti aina ensimmäisestä juniorivuodesta kauden 2019 loppuun.

– Miika lähti muihin maalivahteihin nähden viime kauteen pikkuisen takamatkalta edelliskauden loukkaantumisen johdosta. Hyvällä harjoittelulla hän laittoi itsensä kuntoon ja saikin muutaman pelin alle ennen koronataukoa. Sarjan avauskierroksilla ei vielä minuutteja tullut, mutta otti sarjan edetessä paikkansa pelaavana maalivahtina ja toikin tolppien väliin tasaisuutta, päävalmentaja Niko Kalliokoski toteaa KPV:n tiedotteessa.

– Myös voitot syksyllä sarjan kärkipään joukkueista osoittivat, että Miikasta on voittavaksi maalivahdiksi. Nyt päästään jatkamaan siitä mihin syksyllä jäätiin, ja Miikasta on varmasti iso apu tulevana kautena, Kalliokoski jatkaa.

Maalivahtivalmentajakseen KPV kiinnitti Heikki Kossin. Tampereelta vuonna 1969 ponnistanut Kossi pelasi juniorivuotensa Ilveksen paidassa. Omaa mittavampaa uraa pelaajana ei koskaan rakentunut, mutta osaamista ja taustaa valmennustehtävistä on sen sijaan kerrytetty vuosien varrella.

– Koulutus valmennukseen on Palloliiton voimakkaasti uudistama ja kansainvälisestikin korkeatasoinen maalivahtien C-valmentajakoulutus. Maalivahtivalmennus on muuttunut voimakkaasti viimeisten vuosien aikana, ja pyrin tukemaan tätä kehitystä omalla valmennusosaamisellani. Tavoitteeni on kehittää maalivahteja osaksi joukkuetta. Havainnointi ja aktiivisuus ovat keskiössä kumpaankin suuntaan pelattaessa, Kossi avaa.

Kossi on toiminut maalivahtivalmentajana vuodesta 2011. Viime kaudella Kossi vastasi KPV:n B-poikien maalivahtivalmennuksesta. Loppukaudesta hän oli myös KPV Akatemian matkassa, joten edustusjoukkueenkin maalivahdit tulivat hieman tutuiksi.

– Viime kausina enemmän ja enemmän olen seurannut joukkueen edesottamuksia. Ja totta kai maalivahteja ja valmennusta. Kokkolassa 15 vuotta asuneena olen huomannut KPV:n herättävän paljon intohimoja, Kossi sanoo.

Heikki Kossi No Starsin veskarina 45-vuotiaiden SM-turnauksessa Kokkolassa kolme vuotta sitten. Jukka Lehojärvi

Myös Kalliokoski on ylpeä alkavasta yhteistyöstä.

– Valmennus- ja taustatiimin rakentamisen suhteen ollaan saatu palasia kohdilleen ja hienoa saada Heikki mukaan rinkiin. Heikin treenejä näin jo viime kaudella jonkin verran ja palautteet sekä viime kauden veskareilta että häntä kouluttaneilta maalivahtivalmentajilta ovat olleet pelkästään positiivisia, kertoo Kalliokoski.

Välipäivinä varmistui myös, että pelaajien luottomies, ja jo pitkään edustusjoukkueen matkassa tärkeässä huoltajan roolissa töitä tehnyt Keijo Hautamäki jatkaa myös tulevana vuonna joukkueen matkassa.

– Keken kanssa ollaan työskennelty jo useampi vuosi ja sieltä tulee sekä pelaajille että muulle taustalle erittäin kovatasoista palvelua. Keke ottaa hommansa aina tosissaan, eivätkä muualta tulevat pelaajat turhaan jaa hänelle suitsutusta kausien jälkeen, Kalliokoski kehuu.