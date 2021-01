Antti Savelan kolumni: Israelissa rokotettu joka kymmenes eli miljoona - Suomessa vasta 5000

Suomessa ensimmäinen koronarokote lyötiin suoneen tapaninpäivän hujakoilla. Tuolloin oltiin myöhässä Yhdysvaltojen, Britannian ja Venäjän rokotuksia jo noin kuukauden päivät.

Nyt näyttää siltä kuten suomalaisessa hiihdossa. Tour de Skillä suomalainen ei kuro eroa umpeen vaan jää lisää. Viikonloppuna Pfizerin ja BioNTechin kehittämää pistosta oli tankattu Suomessa 5000 ihmiselle. Samaan aikaan Ylen iltauutiset (YLE 2.1.2021) kertoivat, että Israelissa oli rokotettu jo miljoona henkilöä eli joka kymmenes. Kun ottaa huomioon, että Israelin väestö on Suomea nuorempaa, siellä alkavat olla jo kaikki ikäihmiset ja muut riskiryhmäläiset sekä koronapotilaiden kanssa työskentelevät turvassa.

Nyt pitäisi Suomen hallituksen, THL:n, ja sosiaali- ja terveysministeriön herätä. Emme voi tyytyä ajatusmalliin, että rokotuksia annetaan kaikessa rauhassa siten, että toukokuussa tai kesällä väestö on piikitetty. Pois tästä. Rokotuksia pitää kiirehtiä ja EU:lle pitää laittaa painetta pyttyyn. Tuntuu aivan käsittämättömältä, että kansainvälisen kapitalismin kirkkain tähti, lääketeollisuus, ei pysty parempaan. Varmasti pystyy, jos vain haluaa ja jos siltä vaaditaan nopeita toimia. Jos asiat onnistuvat Israelissa, miksi eivät Suomessa. Suomen viranomaisten tehtävä on huolehtia meidän terveydestä.

Kiireellä on monta perustetta. Kuten varsin hyvin tiedämme, ennestäänkin vakava korona on ärhäköitymässä. Britanniassa ensin havaittu virusmuunnos on Wuhanin luomusta tarttuvampi ja havaintojen mukaan se sairastuttaa entistä herkemmin nuoria ja lapsia. Siksi ihmiset pitää rokottaa niin pian kuin mahdollista ja jos mahdollista vielä nopeammin. Nyt pitää tutkia ja selvittää kiireellä, onko miksi rokotukset viivästyvät. Onko vika teollisuudessa, Suomessa vai EU:ssa. Hidasteet on saman tien korjattava.

Suomi on suojannut tähän saakka hyvin väestöään tarttuvalta kulkutaudilta. Siitä kiitos päättäjille ja kansalaisille. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että emme ole pitäneet tarpeeksi pontevasti puoliamme rokotteiden saannissa tai olemme hankkineet niitä liian byrokraattisella tavalla. Nyt pitää nostaa kunnianhimon tasoa.