Tänään selviää Kokkolan uimahallin kohtalo: Aukeaako Vesiveijari? Ja miten Pietarsaaren uimahalli voi olla auki?

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan Vesiveijari on ollut kiinni jo yli kolme viikkoa, nyt ilmoitettu uusi avaamisaika on 10. tammikuuta. Se, aukeaako Vesiveijari tuolloinkaan, on vielä auki. Siitä päättää tänään Soiten korona-johtoryhmä.

– Kyllähän ihmetystä on tullut paljon, se on selvä. Mutta meillähän ei ole tämän linjauksen kanssa tekemistä, sanoo palvelupäällikkö Mikael Ahlstrand.

Kansalaiset ovat sosiaalisessa mediassa kritisoineet ratkaisua, jossa esimerkiksi Pietarsaaren ja Vaasan uimahallit ovat auki, mutta Kokkola kiinni.

– Kuten sanottu, meidän alueen päätökset tehdään Soitessa ja me seuraamme näitä päätöksiä.

Osa kokkolalaisista on siirtynyt Pietarsaareen uimaan. Somessa keskustelu käy kuumana. Jokapäiväinen uimari Tero Hannila lataa näin: "Nyt kyllä lyö yli! Pietarsaaren halli koko ajan auki ja jengiä saunoo ja kylpee...Minä en vain tajua!" kipuilee Sauna-Tero.

Ihmetystä on herättänyt sekin, että uimahallissa voivat kuitenkin harjoitella kilpauimarit. Mihin tämä perustuu?

– Se perustuu myös Soiten päätökseen, että hallia ei suljeta harjoittelijoilta. Siellä on kuitenkin ryhmät jaettu siten, että hyvin pieni määrä per uimarata on kerrallaan uimassa.

Suurin tuska on syntynyt niille ihmisille, joilla on erityisliikuntakortti ja joille uimahallissa käyminen on osa kuntoutusta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Kyllähän sitä on kyseenalaistettu, että millä perusteella näin. Uinti on kuitenkin monen iäkkäämmän ainut kuntoilumuoto. Me olemme kuitenkin neutraaleja asiassa, koska se ei ole meistä riippuvainen.

Juuri ikäihmisten putoaminen pois tärkeän harrastuksen parista on aiheuttanut skismaa. "Mitä tämä tekee ihmisille, jotka tarvitsevat liikuntaa? Tai sadoille yksinäisille, joille uimahalli on se ainoa henkireikä?" kysyy Tero Hannila.

Osa uimareista on siirtynyt Pietarsaareen uimaan odotellessaan Kokkolan avautumista. Myös Ahlstrand odottaa Soiten päätöstä jännittyneenä. Hän kuitenkin luottaa Soiten arviointikykyyn.

– Voi myös ajatella, että meillä ei ole korona-levinneisyyttä tällä alueella juuri tämän hyvän suojautumisen ansiosta, pohtii Ahlstrand.