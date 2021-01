Suvun vanhoja esineitä käsitelleessä jutussa "Nuotion suvun kehdossa on nukkunut 29 vauvaa ja Ahvenaisen suvun ristiäisissä on kiertänyt yli 115-vuotias kastemekko" (2.1.) oli nimivirhe. Vanhaa kastepukua viimeksi käyttäneen pojan koko nimi on Nelson Ilmari Kainerugaba. Tekstissä viimeinen etunimi oli virheellisesti myös muodossa Keinerugaba.