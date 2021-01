Soiten alueella jatketaan koronatilanteen kiihtymisvaiheessa – Uimahallien suositellaan pysyvän suljettuna

Koronaepidemiatilanne pysyy Keski-Pohjanmaalla edelleen kiihtymisvaiheessa. Näin linjasi tiistaina 5. tammikuuta kokoontunut Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueellinen Covid-19 -viranomaistyöryhmä.

Olemassa olevien koronavirustilanteen suositusten voimassaoloaika jatkuu sunnuntaihin 17.1.2021 saakka. AVI:n määräys 10 henkilön kokoontumisrajoituksesta on myös voimassa 17.1.2021 saakka.

Ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohden on nyt 9. Koronavirustesteistä 0,5 % on positiivisia ja tartunnoista on pystytty jäljittämään noin 80 prosenttia.

Uusia tartuntoja ei ole tullut ilmi tiistaina. Yhteensä tartuntoja on 155. Sairaalahoidossa ei ole yhtään koronapotilasta.

Suositusten voimassaolon jatkaminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että viranomaisryhmä suosittelee että kuntien uimahallit ja kylpylät pysyvät suljettuna. Kirjastoissa suositellaan järjestämään vain lainaustoimintaa. Kaikki voimassa olevat suositukset löytyvät täältä.

– Näissähän on kyse nimenomaan kunnille annettavista suosituksissa. Poliisi ei tule sulkemaan esimerkiksi avoinna olevaa uimahallia, Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi muistuttaa.

Toimitusjohtaja jatkaa, että enemmän toimijoita rajoittaa tällä hetkellä aluehallintoviranomaisen antama määräys enintään 10 hengen kokoontumisista. Kokoontumisrajoitus on myös voimassa 17.1. asti.

Koronatilanne heikentyi kahdessa viikossa, sillä ennen joulua (21.12.) ilmaantuvuusluku oli Soiten alueella 5,1. Oman sairaanhoitopiirin tartunnat saatiin jäljitettyä 100-prosenttisesti ja koronavirustesteistä 0,2% oli positiivisia tuloksia. Heti joulun jälkeen maanantaina ilmaantuvuusluku oli niinkin pieni kuin 3,8.

Korkiakoski-Västi myöntää, että paluu epidemian perustasolle on ollut harkinnassa viranomaiskeskusteluissa.

– Nyt näyttää, että tapausmäärät ovat hiljalleen lähteneet pieneen kasvuun. Kiihtymisvaiheen elementit ovat kasassa.

– Joulunajan liikehtiminen on ollut sen kaltaista, että nyt joudutaan ennakoimaan tilanteen kehittymistä. Suurin osa viimeaikaisista tartunnoista on peräisin matkailusta.

Toimitusjohtaja myös sanoo, että sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut sairaanhoitopiirejä tarkkailemaan omien lukujensa lisäksi myös ympäröiviä alueita. Epidemiatilanne on ollut lähes koko ajan Keski-Pohjanmaata huonompi Vaasan sairaanhoitopiirissä ja varsinkin ennen joulua Pohjois-Pohjanmaalla oltiin vahvasti leviämisvaiheen lukemissa.

Korkiakoski-Västi toteaa, että Soiten alueella tilanne on pysynyt näinkin hyvänä pitkälti sen ansiosta, että kunnat, kaupungit ja etenkin kansalaiset ovat noudattaneet annettuja suosituksia.

//päivitetty klo 13.06 Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski Västin kommenteilla//