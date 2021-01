Tartuntamäärään tuntuva lisäys tiistaina Vaasan sairaanhoitopiirissä – Myös Pohjois-Pohjanmaalla kaksinumeroinen määrä uusia tartuntoja

Vaasan sairaanhoitopiirissä on ilmennyt 14 uutta koronavirustartuntaa kuluneen vuorokauden aikana. Aiempina päivinä piirin alueella on todettu tartuntoja vain muutama päivää kohti. Vaasan sairaanhoitopiirissä todettujen tartuntojen kokonaismäärä on tällä erää 1 329.

Ilmaantuvuusluku on 38 tartuntatapausta 100 000:ta henkilöä kohden piirin alueella. Ilmaantuvuusluku lasketaan kahden viikon ajalta.

Pohjois-Pohjanmaalla tartuntamäärään on tullut lisäystä 17 tartunnan verran. Niistä 15 paikantuu Ouluun.

Sievin tartuntamäärää viilattiin alaspäin tiistaina. Sievissä on havaittu 19 tartuntaa. Päivää aiemmin THL:n tilastojen mukaan tartuntoja Sievissä oli kertynyt 20.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu kaikkiaan 1 603 tartuntaa. Suurin kertymä on Oulussa, jossa on rekisteröity 1 200 tartuntaa.

Lue myös:

Soiten alueella jatketaan koronatilanteen kiihtymisvaiheessa – Uimahallien suositellaan pysyvän suljettuna