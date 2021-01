Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Korona ei odota – Odottavan aika on pitkä rokotusjonossa

Koska ja missä? Kaksi kysymyssanaa on tällä hetkellä meistä monen mielessä. Kysymyssanoihin sisältyy koronarokotusten järjestys ja aikataulu. Koska saan koronarokotteen ja missä rokotus tapahtuu. Noihin kysymyksiin henkilökohtaisten vastausten saaminen antaa uskoa tulevaan ja helpottaa miljoonien muiden ihmisten kanssa vapaaehtoisen koronarokotteen näkymättömässä rokotusjonossa odottamista.

Koronarokotukset ovat nyt käynnissä. Yleiset suuntaviivat ovat selvillä. Meillä on valtakunnallinen koronarokotestrategia, jonka mukaan mennään. Ensimmäisenä rokotettavien listalla ovat koronapotilaita hoitavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä hoivakodeissa työskentelevät. Sitten koronarokotteen saavat ikääntyneet ja henkilöt, joilla on koronalle altistavia sairauksia. Muu väestö on vuorossa seuraavaksi.

Rokotusten hidas käynnistyminen on pärisyttänyt partoja ja lietsonut tyytymättömyyttä. Kritiikki on aiheellista, ja odotukset rokotusnopeudesta ovat olleet paljon korkeammalla. Pettymys on sekoittunut uhkaan uuden helpommin leviävän koronamuunnoksen saapumisesta. Pitkään jatkuva epätietoisuus rokotusaikataulusta ruokkii pelkoa. Mieleen hiipii vääjäämättä epäilys ehditäänkö rokotusjonoa purkaa kuinka nopeasti.

Kunnat ja sairaanhoitopiirit vastaavat rokotusten käytännön järjestämisestä. Nyt vain tarvitaan pikaisesti tarkempaa tietoa, koska kukin saa rokotteen. Valmistautumisaikaa on ollut tietojen päivittämiseen, ja nyt on rokotuksista vastaavien käärittävä kuvainnollisesti hihat. Ajanvarausten on toimittava. Ruuhkautuvia jonoja on vältettävä jokaisessa rokotuspisteessä.

Rokotteiden saapumisaikatauluun maahan ei välttämättä pystytä vaikuttamaan, mutta rokotusten käytännön järjestelyistä on tiedon liikuttava nopeasti. Kaikki viestintäkanavat käyttöön, jotta jokainen varmasti saa tarvitsemansa tiedon. Jos väestön rokotusoperaatio on massiivinen haaste, niin samoin siitä tiedottamisen on oltava kaiken kattavaa.

Lupauksissa on, että kaikki halukkaat saavat rokotteen. Heti kuin mahdollista. Odottavan aika on vaan armottoman pitkä.

Tapani Postila