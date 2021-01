Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

KOKKOLA

Koronakevät antoi potkua kokkolalaislähtöisten Karoliina Hautalan, Marjo Ojakosken, Laura Poutasen ja Marianne Pajunpään yrityshaaveelle.

Ideaa yhteisestä yrityksestä he olivat pyöritelleet vitsinä pitkän aikaa. Kun korona keväällä vapautti aikaa normaaleista kiireistä, ryhtyivät he tosissaan työstämään ideaa ja niin syntyi Vohvelikierre.

Vohvelikierre on vohvelikankaasta valmistettu hiuspyyhe, joka kiinnitetään niskan taakse napilla.

– Se syntyi omasta tarpeesta. Teimme Vohvelikierteitä aluksi itsellemme ja sitten läheisille.

Nelikko keräsi kuluttajakokemuksia ja markkinoi tuotetta sosiaalisessa mediassa. Aluksi toiminta oli hyvin pienimuotoista.

– Laura vei tuotteita Helsingissä pyörällä asiakkaiden oville.

Lyhyessä ajassa homma kuitenkin kasvoi.

– Kesällä myynti oli jo sitä luokkaa, että tämä ei ollut enää mitään puuhastelua. Teimme tästä virallista ja perustimme osakeyhtiön sekä avasimme oman verkkokaupan, kertoo Karoliina Hautala.

Nelikko tekee Vohvelikierteet käsityönä ja joulun alla ompelukone surrasi toden teolla.

– Saimme somevaikuttajien kautta näkyvyyttä ja se moninkertaisti myynnin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

”Isokylän tytöt”, kuten naiset haastattelun aikana itseänsä kutsuvat, ovat pitäneet tiivisti yhteyttä pienestä pitäen. Lähes samalla kadulla lapsuudesta asti asunut nelikko lähti Kokkolasta eri puolille maata opiskelemaan, Hautala heistä ainoana Helsinkiin.

– Pikkuhiljaa muutkin valuivat sinne, ensin kesätöihin ja sitten pysyvämmin. Se, että asumme lähellä toisiamme on helpottanut logistiikkajärjestelyitä.

Nykyisin kaikki neljä asuvat muutaman sadan metrin säteellä toisistaan Töölössä.

– Naapurit ovat saaneet ihmetellä, kun olemme kuljettaneet metrikaupalla vohvelikangasta kodista toiseen, naureskelee Laura Poutanen.

– Toistaiseksi operoidaan kodeista käsin, mutta pikkuhiljaa saattaa olla tarvetta työtilalle, tuumii Hautala.

Marianne Pajunpää sanoo, että hupimielessä kehiteltyä yritysideaa viedään nyt eteenpäin tavoitteellisesti.

– Olemme huomanneet, että tässä on potentiaalia ja pitkän tähtäimen suunnitelmia on jo.

Nelikko kaavailee muun muassa tuoteperheen laajentamista ja jälleenmyyntiverkoston laajentamista.

– Neljälle tässä riittää hyvin hommaa muun muassa tuotannon, markkinoinnin ja asiakaspalvelun saralla.

Yritystoimintaa he pyörittävät sivutoimisena päivätöiden ja opintojen ohessa.

– Olemme myös kaikki eri aloilta, joten se tuo hommaan sopivasti eri näkökulmia.

Ojakoski valmistui hiljattain kauppatieteen maisteriksi ja Pajunpää on viittä vaille valmis. Hautala on musiikin maisteri ja opiskelee laulua Sibelius-Akatemiassa ja Poutanen on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri.