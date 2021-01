Viime kesänä Tankarissa rikottiin majoitusennätys – Kotimaanmatkailun suosion odotetaan jatkuvan tulevana kesänä ja Tankarin kautta halutaan pidentää

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Tähän aikaan vuodesta Kokkolan Matkailu valmistautuisi normaalisti kovaa kyytiä yhteen vuoden tärkeimmistä myyntitapahtumista, eli matkamessuihin. Koronan vuoksi messut on nyt siirretty tammikuulta toukokuulle.

– Toivottavasti ne voidaan järjestää. Teemme messuilla yhteistyötä Vaasan ja Seinäjoen kanssa. Yleensä painopiste on ollut kaupassa kansainvälisille matkanjärjestäjille, mutta nyt se tulee olemaan kotimaanmatkailussa, sanoo Kokkolan Matkailun toimitusjohtaja Teea Pietilä.

Pietilä uskoo, että viime kesänä suureen suosioon noussut kotimaanmatkailu saa jatkoa tänä vuonna. Kokkolassa rikottiin jopa ennätyksiä.

– Tankarin majakkasaaren majoituksissa tehtiin ennätysmyynti, vaikka koko kapasiteetti ei ollut käytössä. Kasvua oli 22 prosenttia edellisvuoteen.

Tankarin vierasvenesataman käyttöaste oli korkea ja saaren kokonaiskävijämäärän arvioidaan olleen 15 000.

Tähän vaikuttivat Pietilän mukaan vapaa-ajan veneilyn kasvu ja se, että veneilijät pysyivät Suomen rannikolla, sen sijaan, että olisivat lähteneet esimerkiksi Ruotsin puolelle.

– Oli mahtava huomata, että meillä kävi paljon väkeä kauempaakin, muun muassa pääkaupunkiseudulta. Tänne tultiin ajan kanssa ja jäätiin siksi myös yöksi esimerkiksi Tankariin.

Tulevana kesänä Tankarin kautta halutaan laajentaa niin, että se alkaisi jo toukokuussa ja päättyisi vasta lokakuussa.

– Lohiuistelu ja lohiuistelukisat ovat aiempina vuosina täyttäneet Tankarin jo toukokuussa. Viime vuonna kisat jäivät välistä koronan vuoksi, mutta toivottavasti ne päästään nyt järjestämään.

Toukokuussa olisi tarkoitus siis ottaa majoittujia vastaan sekä avata kahvila, jotta kävijöille olisi palveluita. Reittiliikenne käynnistyy kuitenkin vasta kesäkuun puolella.

Viime kesänä majakan juurella oleva Majakkamestarin talo oli pois käytöstä kunnostustarpeiden vuoksi. Pietilä sanoo, että töitä tehdään kovasti sen eteen, että se saadaan käyttöön tulevana kesänä.

Viime kesänä matkailun info majaili Kalahallissa torin laidalla. Pietilä toivoo, että sama yhteistyö kahvilan ja pyörävuokrauksen kanssa onnistuisi myös tulevana kesänä, mutta päätöstä ei olla vielä tehty.

– Se on matkailun infolle todella hyvä paikka. Se on helppo löytää ja sijainti on keskeinen, hotellien ja vanhankaupungin lähellä.