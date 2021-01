Nyt vaaditaan sinniä – Enemmistö joutuu odottamaan koronapiikkiä vielä pitkään

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Moni suomalainen odottaa jo kovasti omaa vuoroaan koronapiikille. Koronarokotteita tulee maahan kuitenkin niin hidasta tahtia ja niin pieniä määriä, että vielä ei esimerkiksi Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymässä Soitessa osata ennustaa, milloin päästään aloittamaan rokotukset laajassa mittakaavassa.

– Väestölle on hieman annettu ymmärtää, että rokote on jo nurkan takana, mutta ei se vielä alkutalven asioita ole ainakaan näillä tiedoilla, mitä nyt on käytettävissä, Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen toteaa.

Soitessa ensimmäiset rokotteet annettiin terveydenhuollon henkilöstölle viime vuoden lopulla. Seuraavaa, pientä rokotesatsia odotellaan saapuvaksi ensi viikolla.

Suomessa on laadittu valtakunnallinen rokotusjärjestys. Sen mukaan ensimmäisenä rokotusta tarjotaan koronapotilaita hoitaville ja hoitokodeissa työskenteleville.

Sen jälkeen vuorossa ovat ikääntyneet ja vakavalle tautimuodolle alttiit riskiryhmäläiset. Mutta mistä tietää, kuuluuko itse riskiryhmään?

Rahkonen uskoo, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaa tarkat luokitukset riskiryhmistä, kunhan riskiryhmien rokotukset tulevat ajankohtaisiksi. Muulle väestölle rokotetta tarjotaan riskiryhmien jälkeen.

– Soitessa on toiveissa, että pääsisimme rokottamaan iäkkäitä, ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevia henkilöitä tammikuun lopulla, Marko Rahkonen kaavailee. Tämän enempää ei tällä hetkellä osata ennustaa.

Rokoteaikataulun ennakoiminen on varsin hankalaa, koska tällä hetkellä esimerkiksi Soitessakin tiedetään koronarokotteista vain tammikuun saapumiserät.

– Kova toiveeni on, että rokotetta tulisi isompia määriä ja vähintään viikoittain. Nyt olemme EU-alueella kuitenkin vain yhden rokotteen varassa, Rahkonen sanoo.

Myös vuosi 2021 tulee siis olemaan koronan värittämä.

– Toivottavasti tänä vuonna painopiste olisi kuitenkin enemmän taudin ennaltaehkäisyssä ja rokottamisessa kuin sairastamisessa.

Tilanne on sama koko maassa: rokotukset etenevät verkkaisesti. Suomessa on ollut käytössä vain yksi, Pfizerin ja Biontechin rokote koronavirusta vastaan.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella ensimmäiset koronarokotukset annetaan ensi viikolla. Kallio odottaa saavansa tuolloin vähän yli sata rokotetta.

– Silloin rokotetaan henkilökuntaa, joka ottaa koronanäytteitä ja hoitaa koronapotilaita, Kallion hoitotyön johtaja Margit Yli-Kotila kertoo.

Seuraavaksi rokotetaan Kallion alueen asumispalveluiden asukkaat ja henkilökunta, sitten sosiaali- ja terveydenhuollon kriittiset yksiköt.

Rokotusaikataulujen lisäksi auki on myös, kuinka rokotukset käytännössä järjestetään.

– Emme ole vielä tehneet tarkkaa suunnitelmaa siitä, miten riskiryhmät kutsutaan rokotuksiin. Jonkinlaisella ajanvarauksella se varmasti tapahtuu. Riskiryhmät rokotetaan samalla tavalla kuin influenssaa vastaan, eli kuntien neuvoloissa, Margit Yli-Kotila Kalliosta sanoo.

Myös Soitessa pyritään siihen, että väestö ei joutuisi matkustamaan pitkiä matkoja rokotteiden perässä. Tähän tavoitteeseen omat haasteensa luo kuitenkin nykyisen koronarokotteen vaatima kylmäketju.

– Lisäksi meillä on ainakin tällä hetkellä voimassa tiukat kokoontumisrajoitukset, jotka pitää muistaa rokotuksia järjestäessä, ettei rokotustilanteista tulisi tautilinkoja, Marko Rahkonen huomauttaa.

Jos omalla vuorolla rokottaminen ei ensimmäisellä kierroksella onnistu, Rahkonen uskoo, että rokotteen voi saada myös jälkikäteen, kun sen saatavuus paranee. Esimerkiksi raskaana olevia ei tämän hetken tiedon mukaan voi rokottaa.