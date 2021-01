Nosto-automaattien maajohtaja Risto Lepo mielipiteessään: Käteisrahasta luopuminen ei tee rahan käytöstä turvallisempaa tai selkeämpää

Keskipohjanmaa-lehdessä julkaistiin 27.12.2020 pääkirjoitus Käteiselle jäähyväiset – Korona kiihdyttää setelien ja kolikoiden katoamista. Kirjoituksessa huomioitiin koronapandemian takia vähentynyt käteisen käyttö, mutta argumentit kokonaan käteisen luopumisen puolesta eivät olleet kirjoituksessa täysin aukottomat. Tapani Postila totesi pääkirjoituksessaan, että kynnys käteisestä luopumiseksi tulisi tehdä mahdollisimman matalaksi kaikille ja että rahan käytön tulee olla aina turvallista ja selkeää. Käteisestä luopuminen ei ainakaan tee rahan käytöstä turvallisempaa tai selkeämpää – päinvastoin.

Käteisen saatavuus on kriittinen asia yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta ja käteisen kysyntä kasvaa sähköisen maksamisen häiriötilanteissa voimakkaasti. Siitä saimme hyvän osoituksen syksyllä 2020 Nordean ja Osuuspankin huoltokatkon osuessa samalle viikonlopulle. Huoltokatko sai suomalaiset suuntaamaan sankoin joukoin käteisnostoautomaateille.

Suomen Pankin maksujärjestelmät-osaston päällikkö Päivi Heikkinen totesi taannoin Huoltovarmuuskeskuksen Varmuuden Vuoksi -julkaisun haastattelussa, että maksamisen infrastruktuureja voidaan tulevaisuudessa käyttää geopolitiikan välineenä ja niihin voidaan kohdistaa yhteiskunnan toimivuuden lamauttavia tietoturvaiskuja. Silloin seteleillä ja kolikoilla on merkittävä rooli yhteiskuntarauhan turvaamisessa sekä ruuan, lääkkeiden ja polttoaineen hankkimisessa.

Lisäksi käteinen on erityisen tärkeä maksuväline henkilöille, joiden hienomotoriikka tai näkökyky ei sovellu sähköisten palveluiden käyttöön. Käteinen on myös sähköistä maksamista selkeämpi tapa opettaa lapsille taloudenpitoa ja rahan merkitystä.

On totta, että koronapandemia on vähentänyt käteisen käyttöä ja nostomääriä. Riskit setelien ja kolikoiden välittämistä tartunnoista on tosin kumottu muun muassa WHO:n, Suomen Pankin ja Euroopan keskuspankin toimesta. Siitä huolimatta monet kaupalliset toimijat eivät vieläkään ota vastaan käteistä. Tässä kohtaa sopiikin kysyä: eikö näille toimijoille raha kelpaa?

Suomi on ainut Pohjoismaa, jossa käteisen asemaa maksuvälineenä ei ole turvattu laissa. Sen sijaan, että luopuisimme käteisestä kokonaan, seteleiden ja kolikoiden kelvollisuus maksuvälineenä pitäisi turvata nykyistä paremmin lainsäädännöllisin menetelmin sekä keskittyä parantamaan käteispalvelujen saatavuutta Suomessa.

Risto Lepo

Maajohtaja, Nosto-automaatit