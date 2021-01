Viittä maakuntakenttää uhkaa taas lentomotti huhtikuussa: Joukossa myös Kokkola-Pietarsaaren lentokenttä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viittä maakuntakenttää eri puolilla maata uhkaa jälleen lentomotti huhtikuun alussa.

Syynä on se, että lennoista tehtävä uusi kilpailutus ei pääse etenemään, koska EU:n komissio ei ole julkaissut vielä tietoa kilpailutuksesta virallisessa lehdessään. Se on välttämätöntä ennen Suomen omia toimia.

Finnair lopettaa lennot Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemin ja Kokkolan kentille maaliskuun lopussa, eikä uutta liikennettä välttämättä päästä aloittamaan heti huhtikuun alussa.

– Pientä viivästystä voi tämän takia tulla, mutta pitkää taukoa ei tule, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johtaja Pipsa Eklund toteaa.

Viisi maakuntakenttää oli lentomotissa viime vuonna reilut puoli vuotta, kun Finnair keskeytti lennot koronakriisin vuoksi. Eklundin mukaan huhtikuun tauko tulisi olemaan huomattavasti tätä lyhyempi.

– Siinä on heti pääsiäinen (2.–5. huhtikuuta), mutta alueiden kanssa on jo puhuttu, että pääsiäisenä lentotarve ei ole niin iso.

Eklund toivoo vielä, että kilpailutettujen lentojen aloitusta ei tarvitsisi viivästyttää ollenkaan. Hän toteaa silti, että uusi liikenne ei voi alkaa yhdessä päivässä.

– Lentojen tarjoajalla, varsinkin ulkomaalaisilla, pitää esimerkiksi olla mahdollisuus tuoda rauhassa kalustoa Suomeen.

Suomessa oltiin valmiina kilpailutuksen aloittamiseen hyvissä ajoin ennen joulua. Traficom julkaisi joulukuun puolivälissä päätöksen julkisen palvelun velvoitteesta, jossa on määritelty lentojen peruspalvelutasoa.

– Palveluvelvoite tulee asettaa, jotta voimme julkaista tarjouspyynnön, Pipsa Eklund kertoo prosessin kulusta.

Velvoitteen mukaan lentoyhteyksien vähimmäismäärä Helsinki-Vantaalta viidelle maakuntakentälle on oltava kaksi päivittäistä edestakaista vuoroa arkipäivisin maanantaista perjantaihin lukuun ottamatta esimerkiksi arkipyhiä.

– Tämän lisäksi velvoitteeseen on rakennettu mahdollisia optioita ja lisälentojen harkintaa kysynnän mukaan. On täysin selvää, että oletettu kysyntä nyt huhtikuussa on ihan erilainen kuin vaikkapa ensi vuoden marraskuussa.

Velvoitteessa on määritelty lentokoneiden paikkamäärät. Joensuuhun on lennettävä suuntaansa vähintään 50-paikkaisella koneella. Jyväskylään, Kajaaniin, Kemiin ja Kokkolaan on lennettävä vähintään 29-paikkaisella koneella.

Mikäli Kemin ja Kokkolan lennot liikennöidään niin kutsuttuina kolmiolentoina, pitää paikkamäärän olla vähintään 50.

Lippujen hinnoistakin on palveluvelvoitteessa sanottu. Yhdensuuntainen lippu jokaiselle viidelle maakuntakentälle saa maksaa kaikkine veroineen ja maksuineen enintään 200 euroa. Edestakainen lippu saa maksaa enintään 300 euroa.

Halvempia lipputyyppejä on oltava tarjolla vähintään 40 prosenttia koko lippumäärästä.

– Nyt odotamme komissiolta kilpailutuksen julkaisulupaa. Komissio ei ole antanut aikataulutietoja, Eklund sanoo.

Komissio ei ollut myöntänyt julkaisulupaa tiistaihin 5. tammikuuta iltapäivään mennessä.