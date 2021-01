Lukijan mielipide: Yhdysvaltojen on herättävä uuteen aikaan – Nyt asiat ovat, jos mahdollista, vielä enemmän sekaisin mitä olivat ennen vaaleja

Tämä mennyt vuosi on ollut poikkeuksellinen vuosi koko maailmalle - eikä vähintään väelle tuolla rapakon takana. Niin kuin ei riittäisi, että USA:ssa pandemia on jo korjannut suurimman sadon maailmassa. Kaiken kukkuraksi koko yhteiskuntarakenne on hajoamisen partaalla. Monet meistä täällä Euroopan puolella Atlanttia ovat usein pitäneet Amerikkaa edistyksellisenä, modernina ja demokraattisena valtioliittona.

Olen seurannut menoa Yhdysvalloissa suhteellisen tiiviisti viimeisen vuoden aikana. Meno siellä hullunee päivästä päivään. Viime vuonna olivat presidentinvaalit, ja amerikkalainen tapa ja retoriikka vaalikamppailussa oli tottakai aivan erilaista mitä meillä. Trump jyräsi täysillä koko ajan säästämättä mitään ja ketään. Panokset kovenivat syksyn mittaan, ja ilmapiiri oli suomalaisittain katsottuna äärimmäisen vihamielinen ja kireä mentäessä kohti vaaleja.

Marraskuussa oli sitten presidenttivaalit, ja suureksi yllätykseksi republikaaneille - eikä vähiten ensimmäistä kauttaan istuvalle presidentille, Biden voitti. Joku ehkä huokaisi helpotuksesta, että nyt tämä sekasorto on vihdoin ohi. Jos joku, niin ajatteli "erehtyi, ja erehtyi pahasti" - lainatakseni vapaasti erästä kotimaista valtiomiestä.

Nyt asiat ovat, jos mahdollista, vielä enemmän sekaisin mitä olivat ennen vaaleja. Republikaanien rivit ovat hajoamassa, ja pahasti!

Vaikka ei seuraakaan Trumpin omia twiittejä, ja niitä on ollut parhaimmillaan yksi tunnissa - niin hänen uskomattomat väitteet omansta erinomaisuudestaan eivät ole jääneet keneltäkään huomaamatta. Ne ovat kuin bensaa liekeille hänen kannattajilleen. Vaarallisinta tässä on, että Trumpista on tullut kulttihahmo, eikä hän ole siihen vähimmässäkään määrin syytön.

Kaiken kaaoksen keskeltä soisi nousevan uusi uljas USA näiden presidentinvaalien jälkeen. Jos republikaanipuolue hajoaa, niin kuin näyttäisi tekevän, niin se ei välttämättä olisi mikään huono asia. Itse asiassa olisi hyvä asia demokratian kannalta, että olisi kolme tasaväkistä puoluetta. Demokraatit, "keskusta" ja republikaanit.

Se pakottaisi puolueet yhteistyöhön, niin kuin koko kansakuntaa tekemään asiat yhdessä ja yhteiseksi hyväksi.

Jotenkin tuntuu että USA on jäänyt ajasta jälkeen. Ikään kuin he eivät asuisi edes samalla maapallolla kuin me muut. Niinistö ilmaisi asian aika hienovaraisesti mutta selvästi vieraillessaan Trumpin luona: "Herra presidentti, teillä on täällä hieno demokratia. Säilyttäkää se!"

Jan Björklund