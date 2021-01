Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Hienon kauden jalkapallon Ykkösessä pelanneen Pietarsaaren Jaron pakka jatkaa tyhjentymistään. Viimeisimpänä joukkueen jätti Axel Vidjeskog, joka solmi 2+1-vuotisen sopimuksen Veikkausliigan Kuopion Palloseuran kanssa.

– Tosi hyvillä fiiliksillä Kuopioon ottamaan seuraavaa askelta peliuralla. Meillä on rakentumassa hyvä ja kilpailukykyinen joukkue, joten tavoite on tietenkin pyrkiä menestymään täällä. Olen pallovarma ja nopea pelaaja. Tykkään olla pallossa ja nautin pelaamisesta pienissä tiloissa. Koen, että näissä pelin osa-alueissa on ne omat vahvuuteni, Vidjeskog sanoo KuPS:n tiedotteessa.

Koko uransa kasvattajaseurassaan pelannut 19-vuotias Vidjeskog on monipuolinen pelaaja, joka pystyy pelaamaan niin keskikentän keskustassa kuin myös laitakaistoilla. Nuoresta iästään huolimatta Vidjeskog on pelannut Ykkösen pelejä jo neljällä sarjakaudella. Debyyttinsä Ykkösen peleihin Vidjeskog teki jo 16-vuotiaana Grankulla IFK:a vastaan.

Neljän kauden aikana Vidjeskog on edustanut FF Jaroa 35 Ykkösen ottelussa, joissa tehoja on kertynyt kuuden maalin ja kolmen maalisyötön verran. Vidjeskog on myös tuttu kasvo Suomen juniorimaajoukkueista. Viimeisimmäksi Vidjeskog on pelannut Suomen U18-maajoukkueessa.

Vidjeskogin perheessä jalkapalloilu on vahvasti läsnä. Isä Niklas Vidjeskog muistetaan ennen kaikkea FF Jaron paidasta ja 150 pelatusta liigaottelusta. Isoveli Adam puolestaan jatkaa Kokkolan Pallo-Veikoissa, jonka valmennustiimiin myös Niklas Vidjeskog kuuluu. Pikkuveli Isak puolestaan on ruotsalaisen Kalmar FF:n organisaatiossa.

Samalla KuPS tiedotti tehneensä sopimuksen myös 21-vuotiaan Santeri Haaralan kanssa.