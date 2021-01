Soiten alueella on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Tartuntaketju on selvillä ja altistuneet on kartoitettu.

Edellinen koronavirustartunta todettiin Soiten alueella maanantaina 4. tammikuuta. Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana Soiten alueella on 6, ja ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana on 7,7/100 000 asukasta.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole hoidossa tällä hetkellä yhtään koronavirustartunnan saanutta.

Koronavirusrokotukset ovat käynnissä Soiten yksiköissä, ja tällä hetkellä rokotetaan koronaviruksen ensilinjan sote-henkilöstöä. Ikäihmisten sekä henkilökunnan koronarokotukset aloitetaan viikosta 3 alkaen.

Soiten koronavalmiusryhmä päätti, että Koivuhaan vastaanoton supistettua toimintaa jatketaan 7. maaliskuuta saakka. Tämä tarkoittaa sitä, että Koivuhaan lääkärin ja hoitajan vastaanotolle pääsee ainoastaan ajanvarauksella.

Koronavalmiusryhmä linjasi tämänpäiväisessä kokouksessaan myös, että laboratorionäytteenottopisteiden toimintaa supistetaan määräaikaisesti Kälviän, Teerijärven ja Alavetelin terveysasemalla 18. maaliskuuta saakka. Päätöksen pohjalla on Nordlabin ilmoitus siitä, että se vähentää näytteenottotoimintaa Soiten alueella, jotta henkilökuntaa voidaan turvata korona-analytiikkaan.