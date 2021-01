Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Demokratian arvopohja säilytettävä – Kahtiajako, katkeruus ja osattomuus antavat tilaa vaarallisille ilmiöille ja heikompia hyödyntäville poliitikoillekin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jaksaa järkyttää ja kaikesta huolimatta yllättää vielä presidenttiytensä loppusuoralla. Kongressia vastaan tehty hyökkäys tehtiin Trumpin puheen jälkeen. Mikään ei kuitenkaan estänyt kongressia vahvistamista Joe Bidenin valintaa uudeksi presidentiksi.

Huolestuttavaa ja ikävää on se, että Yhdysvaltain demokratian ytimeen tunkeutunut väki tuntuu todella uskovan Trumpin sanomaan vaalivilpistä. Sitä ei voi jättää huomiotta, että bisnesmies Trumpia äänesti marraskuun vaaleissa yli 70 miljoonaa ihmistä. Mitään todisteita vaalivilpistä ei ole, ja siitä ajatuksesta on suuri osa epäilijöistäkin luopunut. Pelottavaa kyllä Trump itse näyttää edelleen uskovan viestiinsä.

Yhdysvalloissa on tyytymättömiä ihmisiä ja kuilun syventämiseen on ikävällä tavalla osallistunut maan presidentti. Tapahtumat ovat niin vakavia, että vastaukseksi ei riitä Trumpin vähätteleminen. Vaarallinen ja loukattu Trump tulee olemaan erittäin vaarallinen myös Bidenin aloitettua presidenttinä.

Suomen Kuvalehden halsualaissyntyinen päätoimittaja Matti Kalliokoski kirjoitti ajankuvasta Yhdysvalloissa: "Menetät oikeudet Twitter-tiliisi, mutta saat pitää ydinaseiden laukaisukoodit." Kalliokoski viittasi tietoon siitä, että somejätit Twitter ja Facebook "estivät" vihdoin Trumpin kanavissaan. Liian kauan Trump saikin levittää propagandaansa sosiaalisen median kautta.

Demokraattinen yhteiskunta, jossa kansalaisten ääni kuuluu, on äärimmäisen tärkeä turvallisuustekijä. Faktapohjainen tieto ja luottamus esimerkiksi demokraattisiin vaaleihin salaliittojen ja vaalituloksen vääristelyn sijasta tuo luottamusta.

Netin vaihtoehtosivustoilta "tietonsa" saavat ihmiset ovat otollisia karismaattisen johtajan väärillekin neuvoille ja valehtelulle. Suomessa voidaan onneksi luottaa kouluopetukseen ja toivoa, että mahdollisimman moni suomalainen seuraa faktapohjaista mediaa.

Toivoa sopii, että meillä suomalaisilla on järkeä yrittää pitää kaikki ihmiset samassa porukassa. Kahtiajako, katkeruus ja osattomuus antavat tilaa vaarallisille ilmiöille ja heikompia hyödyntäville poliitikoillekin.

Länsimaat ilmaisivat torstain aikana tukensa Yhdysvalloille. Kongressin tapahtumia syystäkin on pidetty iskuna koko länsimaiselle demokratialle ja sen prosesseille.

Donald Trumpin pari viimeistä viikkoa Valkoisessa talossa on näytelmä, jota ei ole ennen näytelty. Ystävät ovat kaikonneet eikä Yhdysvaltain presidentti ole luopunut vallasta arvokkaasti. Trumpin tukijoiden joukko on käymässä vaatimattomaksi. Yhä harvempi haluaa leimautua vaalit hävinneeseen presidenttiin, ei vaalituloksen vaan Trumpin reaktioiden vuoksi.

On väläytelty myös mahdollisuutta poistaa Trump virastaan ennen virallista vallanvaihtoa, mutta tämä on oikeastaan sivuseikka. Tulevalla presidentillä Joe Bidenilla on valtava urakka rauhoittaa Yhdysvallat.