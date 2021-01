Monet pitävät Trumpia syyllisenä keskiviikon mellakkaan – näillä kahdella tavalla presidentti voidaan mahdollisesti poistaa virasta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Presidentti Donald Trumpin kannattajat tunkeutuivat keskiviikkona järkyttävällä tavalla kongressitaloon ja keskeyttivät Joe Bidenin vaalivoiton vahvistamistilaisuuden. Mellakoissa kuoli neljä ihmistä ja lukuisia on pidätetty.

Heti tapahtumien jälkeen monet ovat pitäneet Trumpia vastuullisena kannattajiensa teosta, mutta voiko istuva presidentti joutua vastuuseen mellakasta myös oikeudellisesti.

Kyseeseen voi tulla ainakin virkarikossyytteen nostaminen Trumpia vastaan. Sen perusteella presidentti voidaan poistaa virastaan, jos hänen katsotaan syyllistyneen "vakavaan rikokseen tai väärinkäytökseen".

Trump on jo kerran virkakautensa aikana asetettu virkarikossyytteeseen vallan väärinkäytöstä ja oikeuden toteutumisen estämisestä vuonna 2019. Silloin hän selvisi syytteestä republikaanienemmistöisen senaatin tuella.

Kysymys kuuluu, syyllistyikö Trump keskiviikon mellakoissa "vakavaan rikokseen tai väärinkäytökseen", jonka perusteella virkarikossyyte voitaisiin nostaa.

Missourin yliopiston valtionsääntöoikeuden professorin Frank Bowmanin mukaan Trump "epäilemättä lietsoi kapinaa" tai syyllistyi yritykseen kaataa Yhdysvaltain hallitus.

Bowman kertoo, että Trumpia voidaan syyttää myös epälojaalisuudesta Yhdysvaltain perustuslaille ja valaehtojensa laiminlyönnistä. Virkarikossyytteen kohdalla kongressilla on mahdollisuus harkita, mikä katsotaan vakavaksi rikokseksi tai väärinkäytökseksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Keskeinen rikos olisi perustuslain vastainen toiminta – pyrkimys olennaisesti heikentää laillisesti toteutettujen vaalien tuloksia, Bowman sanoo.

Virkarikossyytteen nostamista presidentti vastaan on jo esitetty Yhdysvalloissa. Erityisesti demokraattien leirissä tämä vaihtoehto on saanut kannatusta.

Esimerkiksi demokraattien kongressiedustajan Ilhan Omarin mielestä kongressin edustajainhuoneen pitäisi nostaa syyte Trumpia vastaan.

– Emme voi antaa hänen pysyä vallassa, kyseessä on liittovaltion säilyttäminen ja meidän pitää toimia antamamme valan mukaan, Omar kirjoitti Twitterissä.

Yhdysvaltain perustuslain mukaan kongressin alahuone eli edustajainhuone voi määräenemmistöllä nostaa virkarikossyytteen presidenttiä vastaan. Sen jälkeen syytteen pitää saada senaatissa kahden kolmasosan kannatus, jotta presidentti tuomitaan ja poistetaan virasta.

Demokraateilla on enemmistö edustajainhuoneessa, mutta senaatissa demokraatit tarvitsisivat republikaanisenaattorien tukea, jotta Trump voitaisiin tuomita.

Virkarikossyytteen nostamisen kannalla on myös demokraattiedustaja David N. Cicilline.

– Tämä on törkeää, ja presidentti on siitä vastuussa. Häntä vastaan pitäisi nostaa virkarikossyyte ja hänet pitäisi tuomita huomenna, Cicilline tviittasi.

Demokraattien lisäksi myös jotkut Trumpin oman puolueen republikaanien edustajista ovat pitäneet presidenttiä vastuullisena keskiviikon tapahtumista. Republikaaniedustaja Liz Cheneyn mukaan Trump on syyllinen mellakkajoukon muodostamiseen ja heidän yllyttämiseensä.

– Hän sytytti liekin, Cheney kirjoitti Twitterissä.

Republikaanisenaattori Tom Cotton puolestaan vetosi Trumpiin, jotta tämä hyväksyisi vaalitappionsa ja "lopettaisi amerikkalaisten harhaanjohtamisen ja estäisi väkivallan".

Donald Trump ei ole missään vaiheessa myöntänyt hävinneensä marraskuussa pidettyjä presidentinvaaleja. Hän on toistuvasti syyttänyt vaaleja perättömästi vilpilliseksi ja nostanut häviämissään vaa'ankieliosavaltioissa oikeusjuttuja, joiden tarkoituksena on ollut kumota vaalitulos. Hänen mukaansa demokraatit ryöstivät vaalit.

Tällä tavalla hän on lietsonut uskollisia kannattajiaan pitämään vaaleja epärehellisinä. Hän ei ole suoraan kehottanut väkivaltaan, mutta jo syksyn vaaliväittelyssä hän sanoi, että uusfasistiseksi luonnehditun äärioikeistojärjestön Proud Boysin pitäisi "perääntyä ja pysyä valmiudessa".

Trumpin yritykset kaataa vaalitulos on epäonnistunut kerta toisensa jälkeen. Tammikuun 6. päivän tuloksen vahvistamistilaisuus oli käytännössä hänen viimeinen teoreettinen mahdollisuus puuttua tulokseen.

Käytännössä tuloksen muuttaminen ei ollut mahdollista, koska demokraattienemmistöisellä edustajainhuoneella oli mahdollisuus kumota republikaanien yritykset kumota osavaltioiden vaalitulokset.

Jo joulukuussa Trump alkoi yllyttää kannattajiaan saapumaan Washingtoniin osoittamaan mieltä vaalitulosta vastaan. Joulukuun 19. päivä Trump kirjoitti Twitterissä, että "iso protesti Washingtonissa 6. tammikuuta".

– Tule sinne, tulee olemaan villiä, Trump tviittasi.

Keskiviikkona Trumpin kannattajat kokoontuivat Valkoisen talon edustalle, kun Yhdysvaltain kongressin edustajainhuone ja senaatti kokoontuivat julkistamaan ja lopullisesti vahvistamaan presidentinvaalin tulokset. Ellipse-puistoon kerääntyneiden tuhansien mielenosoittajien joukossa oli Reutersin mukaan myös äärioikeistolaisia ryhmittymiä.

Trump aloitti puolen päivän aikaan paikallista aikaa puheen, jonka alussa jälleen väitti voittaneensa vaalit.

– Me emme luovuta koskaan, emmekä myönnä tappiota. Sitä ei tapahdu koskaan, Trump sanoi kannattajajoukolle sanomalehti The New York Timesin mukaan.

Yli tunnin kestäneen tilaisuuden aikana Trump kehotti mielenosoittajia menemään kongressitalolle ja antamaan republikaaniedustajille "ylpeyttä ja rohkeutta, jotta he voivat ottaa maamme takaisin". Keskiviikon aikana Trump jatkoi Twitterissä tutulla linjalla syyttämällä vaaleja perättömästi epärehellisiksi ja vilpillisiksi.

Siinä vaiheessa, kun presidentin tukijat olivat jo tunkeutuneet kongressitaloon, Trump julkaisi sosiaalisen median kanavissa reilun minuutin pituisen videon. Siinä hän pyysi protestoijia "menemään kotiin", mutta toisti monta kertaa perättömät väitteet vilpillisistä ja varastetuista vaaleista.

Hän kehotti Twitterissä kongressirakennukseen tunkeutuneita kannattajiaan pysymään rauhallisina ja kunnioittamaan virkavaltaa.

Virkarikossyytteen lisäksi on myös toinen keino, jolla Trump voidaan mahdollisesti poistaa Valkoisesta talosta ennen Bidenin virkaanastujaisia.

Yhdysvaltain perustuslain 25. lisäyksen mukaan presidentti voidaan siirtää syrjään virasta, jos tämän katsotaan olevan kykenemätön hoitamaan tehtäviään. Alun perin lisäys laadittiin siltä varalta, että presidentti ei pysty hoitamaan tehtäviään fyysisen tai psyykkisen sairauden takia.

Jotkut asiantuntijat katsovat sen koskevan myös tilannetta, jossa presidentti on vaaraksi tehtävässään.

Jotta Trump voitaisiin poistaa vallasta, varapresidentti Mike Pencen ja hallinnon enemmistön pitäisi kannattaa toimenpidettä. Tässä tilanteessa Pencestä tulisi Yhdysvaltain presidentti Bidenin virkaanastujaisiin asti.

Jos – ja kuten todennäköisesti kävisi – Trump vastustaisi viraltapanoa, mutta hallinto pysyisi kannassaan, asian käsittely siirtyisi kongressiin.

Trumpin pitäminen syrjässä vaatisi kongressin molempien kamarien kahden kolmasosan tuen. Käytännössä demokraatit pystyisivät edustajainhuoneen enemmistön avulla viivyttämään äänestystä siihen asti, että Trumpin kausi päättyisi.

Coloradon yliopiston perustuslakioikeuden professori Paul Camposin mielestä perustuslain 25. lisäyksen avulla Trump olisi mahdollista poistaa virasta. Tällä tavalla se kävisi nopeammin kuin virkarikossyytettä ajamalla.

– Pence voisi nousta saman tien presidentiksi, kun taas presidentin poistaminen virasta virkarikossyytteen kautta voisi kestää vähintään muutamia päiviä, Campos sanoi Reutersin mukaan.