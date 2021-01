Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viiniarvio

Eminazero Tempranillo, Espanja, 8,47 €

Tipaton tammikuu saattaa vaikuttaa joidenkin juomavalintoihin. On myös olemassa sosiaalisia tilanteita, joissa tarvitaan alkoholitonta viiniä, näön vuoksi. Ongelma ei ole iso, jos kyseessä on alkoholiton kuohuviini tai valkoviini. Ne ovat merkistä riippumatta enemmän tavallisen viinin omaisia. Niidenkin kanssa pitää silti katsoa kuinka makeaa tai enemmin kuivaa viini on. Suurin osa alkoholittomista on jostain syystä makeita, kuivia on vaikea löytää. Punaviinin kanssa tulee hankalampaa. Otin kokeiluun Emina Zero Tempranillon, espanjalaisesta rypäleestä tehdyn alkoholittoman punaviinin, joka oli ainoa kuiva saatavilla.

Sen tuoksu on perunakellarista löytynyttä mummon vadelmamehua, joka on unohtunut hyllyyn vähän liian pitkäksi aikaa. Tuoksulla ei ole mitään tekemistä varsinaisen Tempranillon kanssa.

Maku on edelleen vadelmamehua, hapanta ja kuivahkoa, ilman mitään jälkimakua. Ilman alkoholin viinin antamaa selkärankaa, tämä on vain marjamehu ja ruuan kanssa se ei toimi, mutta näyttää lasissa kyllä punaviiniltä. Edelleen alkoholittomat kuoharit ja valkoiset ovat paljon käyttökelpoisempia ja maistuvampia. En edes pisteytä tätä koska se ei ole viiniä vaan rypälemehua.