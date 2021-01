Juuri on juhlittu Jeesuksen syntymää. Lienee paikallaan miettiä, millaiset kasvatusopit tekivät hänestä sellaisen, että ajanlaskukin pantiin alkamaan uusiksi hänen syntymästään.

Jeesuksen ”seurapiiriä” olivat vaatimattomat ihmiset. Oli sokeita, rampoja, spitaalisia, koronkiskureita, kysenalaisen maineen omaavia naisia ja ihan lähimpinä kalastajat. Niin sanotun paremman väen seurassa häntä ei liiemmin nähty. Työaikanaan hän teki semmoisen tempun, että hän otti lapsen ja sanoi, että siinä olisi mallia muillekin. Koko taivasten valtakuntakin olisi sen varassa, miten onnistuu muuttumaan lapsen kaltaiseksi.

Mitä siinä lapsessa sitten on niin erinomaista ja esimerkiksi kelpaavaa, että aikuistenkin pitäisi ruveta matkimaan sitä. No ainakin lapsi on aito ja vilpitön, avoin ja luottavainen, kekseliäs ja elämäniloinen, ellei aikuinen ole ehtinyt pilata häntä.

Miten Jeesuksesta tuommoinen tuli, kuka hänet kasvatti?

Joosef oli hylkäämäisillään Marian, kun kävi ilmi, että lapsi oli tulossa, vaikkei isästä ollut varmaa. Hän sai kuitenkin unessa kutsun ruveta isäksi syntyvälle pojalle. Joosef otti kutsun vastaan nöyränä ja vastuuntuntoisena. Hän huolehti pojasta kuin omastaan. Kun sikäläinen hallitsija sai vahingossa kuulla, että olisi syntynyt uusi kuningas, hän pisti toimeen poikalasten verilöylyn. Silloin Joosef otti lapsen ja äidin ja lähti vieraaseen maahan pakolaiseksi sen aikaisilla kulkuvälineillä, ummikkona. Ei kerrota, että kukaan muu isä olisi tehnyt vastaavaa, ei vaikka heillä olisi ollut omat pojat pelastettavana.

Maanpakolaisuus päättyi aikanaan ja isä Joosef kotimaahan päästyään rupesi taas nikkaroimaan. Poikanen varmaan vuoleskeli isän mukana lintuja, aaseja, ties mitä. Myöhemmin tarvekaluja isän opetuksen mukaan. Mitä isä ja poika juttelivat, ei ole kerrottu, mutta vaikka olisivat olleet hiljaakin, niin isän esimerkki teki pojasta sellaisen millaisena me hänet tunnemme.

Joku voi nyt varmaan ajatella, että Taivaan isähän se Jeesuksen isä oli. Oliko sittenkään? Isähän on se, joka lasta kasvattaa ja antaa miehen mallin. Jeesuksen ajan Raamattu oli Vanha Testamentti. Kun sitä lukee, sieltä paljastuu Isä Jumala, josta armollinen ja rakastava isä on kaukana. Ei sillä kasvatuksella olisi kasvanut vähäosaisten auttajaa.

Tänä päivänä ollaan huolestuneita nuorten jopa lasten julmuuksista, suorastaan raakuuksista. Ja kuka se milloinkin on kenenkin isä, josko sellaista edes on? Tarvittaisiin uusia joosefeita antamaan miehen mallia niin pojille kuin isän mallia tytöille, joilta malli pyyteettömän hyvän tekemiseen puuttuu.

Maire-Liisa Salmela,

Ylivieska