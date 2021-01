Pyhäjoen valtuuston varapuheenjohtaja Jaakko Jukkolan mielipidekirjoitus: Mikä on hyvä lapsen hoitomuoto?

Koska valtiovalta ei ole hoitanut lasten hoitoasiaa tyydyttävästi, olen pitkän valtuustourani aikana toistuvasti ajanut lasten kunnallisen kotihoidon aloittamista Pyhäjoella, mutta ilman kunnanjohdon ja valtuuston tukea se on kariutunut.

Meillä on subjektiivinen oikeus päivähoitoon seitsemään ikävuoteen saakka, vaikka vanhempi olisi kotona työttömänä, ja tämänkin jälkeen tarvittaessa voi saada iltapäivähoitoa.

Kaikki tutkimukset osoittavat, että lapsen paras hoito-/kasvupaikka on koti. Miten on mahdollista, ettei paras ole edes vaihtoehtona muille kuin alle kolmevuotiaille? Eikä tätäkään etua pienituloiset pysty aina käyttämään.

Eikö hälytyskellojen viimeistään nyt pitäisi soida, kun lasten ja nuorten mielenterveysongelmat lisääntyvät hälyttävästi? Siihen asiantuntijat pitävät merkittävänä syynä sitä, että lasten hoito ja hoitajat vaihtuvat, sillä he tarvitsevat pysyvää, turvallista ihmissuhdetta.

Esimerkiksi Pyhäjoella käytetään rahaa yli 1,2 miljoonaa euroa laitoshoitoon vuodessa, mikä tekee yli 1 000 euroa kuukaudessa per lapsi. Jos perheestä on esimerkiksi kolme lasta hoidossa, se on yli 3 000 euroa kuussa miinus päivähoitomaksu (keskiarvo 100 euroa/kk kertaa kolme on 300 euroa) eli jää noin 2 700 euroa/perhe/kk. Onko tämä yhteiskunnan kannalta edullista tai järkevää äidin työllistämistä?

Samanaikaisesti kunnassa käytetään vain noin 120 000 euroa kotihoitoon, joka on alle kolmivuotiaille tulevaa lakisääteistä kodinhoidon tukea. Kunnan lapsista noin puolet on kotihoidossa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kunnan tuesta jäävät osattomaksi ne, jotka joko rakkaudesta lapseen, pitkän matkan tai jonkin muun syyn vuoksi ei voi viedä lapsia päivähoitoon. Ja näin he veroina maksavat lastenhoidosta, josta jäävät itse paitsi.

Tällä järjestelmällä mm. tyhjennetään syrjäseutuja, vaikka kunta ja esimerkiksi aina lähes yksinvaltiaana kuntaa hallinnut keskustapuolue julistavat kunnan asuttuna pitämisestä reunoja myöten, mutta toimitaan aivan toisin. Kysytään jopa: ”Mistä ne verorahat tulee, jos vanhemmat jää kotiin lapsia hoitamaan?”

Lisäksi tämä järjestelmä rankaisee monilapsisia perheitä: suurta laumaa on mahdoton pukea ja viedä hoitoon. Tällä menolla Suomi ja Pyhäjoki (kuolleisuus ohittanut syntyvyyden) ukkoutetaan. Kuka sitä haluaa? Ja suurena uhkana maan hyvinvoinnille pidetään huoltosuhteen jatkuvaa heikkenemistä ja kuitenkin sitä tietoisesti vain ruokitaan tällaisilla toimenpiteillä.

Minä, ja uskon monen muun haluavan, elämän jatkuvuutta niin kunnissa kuin koko Suomessa. Sen mahdollistaa vain lapset.

Lastentarhan opettajat julistavat: "Että jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen.” Tämä on kotihoidon halveksuntaa ja voi perustellusti kysyä eikö kotikasvatus ole kasvatusta? Ennen kaikki lapset kasvatettiin kotona. Vanhempien lisäksi lapset kasvattivat toisiaan monilapsisissa perheissä ja oppivat huomioimaan toisen. Eivätkö he/me näytä kasvatetuilta nykyisten rinnalle laitettuna?

Miksi äiti riistetään lapsilta pois töihin ja samanaikaisesti nuoret joutuu työttömiksi (yli 400 000 työtöntä) ja syrjäytyvät yhteiskunnasta. Eikö nuoren tulevaisuus ole ensiarvoisen tärkeä? Toisin sanoen äidin kotonaololla saamme enemmän kuin ”kaksi kärpästä yhdellä iskulla". Etuja löytyisi vielä monta lisää.

Eikö nämä osoita sen, että näitä asioita ei hoideta lähtökohtana lapsen paras ja taloudellisuus, vaan järjestelmän tarkoitusperien mukaan. Ja onko ideologiaakin mukana?

Jaakko Jukkola,

Valtuuston varapuheenjohtaja,

Valitsijayhdistys,

Pyhäjoki