Elokuva-arvostelu: On nautinto katsoa Fallingin kaltaista elokuvaa, jossa suurenmoiset näyttelijät saavat tilaa – Viggo Mortensenin esikoisohjaus menee jo Pietarsaaressa

Falling. Ohjaus ja käsikirjoitus Viggo Mortensen. Pääosissa Lance Henriksen, Viggo Mortensen, Sverrir Gudnason, Laura Linney. 112 min. K12. BioRex, Pietarsaari.

★ ★ ★ ★

Falling-elokuvalla on virallinen ensi-ilta vasta viikon päästä. Nyt se on jo nähtävillä muutamissa teattereissa, joissa esityksiä on voitu jatkaa. Keski-Pohjanmaalla Viggo Mortensenin esikoisohjaus menee Pietarsaaren BioRexissä.

Näyttelijänä tunnettu kolminkertainen Oscar-ehdokas Mortensen on valmistanut omaksi elokuvakseen sukupolvikuvauksen. Vaikka isän ja pojan hankalan yhteiselon tarina on kuvitelmaa, se perustuu tanskalaissukuisen tähden muistoihin.

Elokuva on omistettu ohjaajan veljille. Mortensen teki itse käsikirjoituksen ja esittää toista pääosaa.

Falling nimenä voi tarkoittaa putoamista, lankeamista, kaatumista, hajoamista. Se voi myös viitata riitaantumiseen ja ehkä myös elämän syksyyn. Kaikki tulkinnat ovat avoimina Mortensenin filmissä. Isää esittää norjalaissukuinen Lance Henriksen, 80. Kolminkertainen Golden Globe -ehdokas tunnetaan paremmin toiminta- ja kauhuelokuvista. Fallingin perusteella juureva näyttelijä saattaisi olla kotonaan vaikka teatterin lavalla esittämässä Shakespearea.

Vanha Willis Peterson (Henriksen) saapuu maalta keski-ikäisen poikansa Johnin (Mortensen) luo Kaliforniaan etsimään vanhuudenkotia. Asuminen hevosten kanssa kylmällä kotitilalla on käymässä epärealistiseksi. Williksellä on alkava muistisairaus. Mies elää puolet ajastaan muistoissa entisistä vaimoistaan, Johnin äidistä Gwenistä ja eron jälkeisestä Jillistä.

Perheen ongelma ei niinkään ole eriävät tulkinnat menneistä. Naisiinmenevä, mustasukkainen ja pahasuinen Willis ei vain vieläkään ymmärrä tehneensä mitään väärin. Perhetapaamisessa isän onnistuu yhä itkettää tytärtään (Laura Linney) ja raivostuttaa teini-ikäiset lapsenlapsensa. John pysyy vain vaivoin rauhallisena:

”Sinä et koskaan pyytänyt anteeksi, etkä sanonut, että rakastat.” Isän mielestä sellainen on itsestään selvää: ”Ei sellaista tarvitse sanoa!”

On nautinto katsoa Fallingin kaltaista elokuvaa, jossa suurenmoiset näyttelijät saavat tilaa. Nuorempina Willisiä esittää ruotsinislantilainen Sverrir Gudnason ja Gweniä Hannah Gross. Elokuvista ja tv:stä tuttu Gudnason kunnostautuu tyypinvastaisesti ilkeän ihmisen roolissa. Teininä John (William Healy) saa kuulla isältään olevansa ihan tytön näköinen. Willisillä on totuttelemista, kun lentäjäksi valmistunut poika meneekin naimisiin miehen kanssa.

Isän ja pojan välienselvittelynä Falling on tietenkin miehinen elokuva. Julisteen yläkulmassa on naiselle tilaa. Silti itse elokuvassa vaimot, tyttöystävät, tyttäret ja lapsenlapset saavat arvonsa. Sukupuu esittelee koko täyteläisen kirjonsa. Koska joka katsojalla löytyy jonkinlaista samaistumispintaa filmiin, Mortensenin ei tarvitse turhia taustoittaa tai selitellä.

Kun näyttelijä kertoi lentokoneessa tapaamalleen, äskettäin edesmenneelle Agnès Vardalle ohjaussuunnitelmastaan, ranskalaislegenda antoi Mortensenille tämän ohjeen: ”Älä näytä yleisölle mitään. Sen sijaan yritä parhaan mukaasi kertoa tarinasi niin, että katsojalle syntyy halu ja tarve nähdä asiat ihan itse.”

Falling on monessa mielessä ansiokas debyytti, vaikka se ei pyri itseään suuremmaksi. Ehkä elokuva onnistuu juuri siitä syystä. Kärttyisä vanha mies ei viime hetkillään valaistukaan kaikki vikansa ymmärtäväksi ja niitä katuvaksi, jälkeläisiään ehdoitta rakastavaksi papparaiseksi. Hahmoa, ja ehkäpä todellisuutta, kunnioitetaan sellaisenaan, tinkimättä.

Herkät hetket korostuvat muistoissa niiden harvinaisuuden takia. Willis ei raivoakaan nuorelle Johnille, kun tämä saa tähtäimeensä upean peuran, muttei pysty ampumaan kaunista eläintä.