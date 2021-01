Tiina Ruotsalan kolumni: Jos suomalainen uskoo omaan ideaansa ja käsikirjoitukseensa sarjaa tehdessään, niin priimaa pukkaa vaikka tavanomaista yrittää

Vuosi sitten esitetty Ylen sarja Paratiisi on mielestäni edelleen paras suomalaissarja, jonka olen pitkiin aikoihin nähnyt. Kahdeksanosainen sarja keräsi viikossa lähes kaksi miljoonaa käynnistystä Yle Areenassa, ja avausjakso ensimmäisenä viikkona televisiossa ja suoratoistona lähes 900 000 katsojaa. Sarja kertoi Oulun poliisissa työskentelevästä rikostutkija Hilkka Mäntymäestä (Riitta Havukainen), joka lähtee Espanjan Fuengirolaan selvittämään kadonneen suomalaisperheen tapausta. Sarja sukkuloi talvisen Suomen ja aurinkoisen Espanjan väliä koukuttavasti.

Sarjojen suosio niin televisiossa kuin suoratoistopalveluissa on kasvanut rajusti. Enää ei sarjoissa ratkota pelkästään rikoksia, vaan puidaan yhtä lailla esimerkiksi tanskalaisessa Sutta huutavassa tytössä sosiaalityöntekijän työtä huostaanottotapauksessa tai brittisarjassa Jäähyväisten kesä pitkän avioliiton päättymistä.

Jo parin vuoden takainen risteilysarja M/S Romantic, joka kertoi persoonallisesti kuusi tarinaa ruotsinlaivalla seilaavien onnesta ja onnettomuudesta, oli virkistävä todistus siitä, että Suomessakin kyetään laatuun, jos vain uskotaan itseensä. Sekä M/S Romantic että Paratiisi toteutettiin omaan ideaan uskoen, ei kansainvälisiä sarjakliseitä kalastellen.

Jani Volasen ja Tommi Korpelan käsikirjoittama ja Volasen ohjaama M/S Romantic sekä Matti Laineen käsikirjoittama ja Marja Pyykön ohjaama Paratiisi ovat oiva esimerkki siitä, kuinka itsellinen sarja vie mukanaan. Täysin suitsimaton Justimus tekee nuorisopuolella jäätävää jälkeä. Ylen menestyssarjan lukiolaispojat sekoilevat kuvitteellisessa maaseutukaupungissa. Sen kakkoskauden kokonaiskatselu on noussut jo 3,6 miljoonaan kertaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kaikki synnit nostatti odotuksia, olihan sarja palkittu Göteborgin elokuvajuhlien tv-draamakilpailussa parhaana käsikirjoituksena, josta vastasivat Merja Aakko ja Mika Ronkainen. Ronkainen myös ohjasi sarjan. Tiedä sitten paljonko toteutus poikkesi käsikirjoituksesta, mutta aloitus oli tylsä ja mielikuvitukseton – kosiskeleva. Aivan kun siihen omaan käsikirjoitukseen ei olisi loppupeleissä uskottu. Ensin on raaka murha, nippusiteillä uhri kattoon ja sitä rataa. Aloitusrainassa on lehmä, jotta tyhmempikin ymmärtää, ettei nyt olla Helsingissä. Seuraavaksi ollaan jo poliisimiehen aggressio-ongelmien äärellä. KRP:n rikostutkija (Maria Sid) on sitoutumiskammoinen keski-ikäinen nainen, joten ensimmäinen kuva hänestä on paljas, aktin tahtiin heiluva takalisto. Siinäpä sarjan alkuvartti, joka sai ainakin allekirjoittaneen vaihtamaan kanavaa palaamatta enää sarjan pariin, vaikka toista tuotantokautta on hehkutettu edeltäjäänsä paremmaksi.