Iso-Britanniasta peräisin olevaa koronaviruksen geenimuunnosta on todettu kolmella henkilöllä Pohjanmaalla. Yhden pohjalaiskunnan alueella todetut kolme tapausta liittyvät kaikki toisiinsa, ja ne ovat tapahtuneet joulun aikoihin.

Tartuntaketju on saanut alkunsa ulkomaanmatkalta. Tartunnan saaneet ovat olleet oikeaoppisesti karanteenissa testien ottamisesta saakka ja eristyksissä testivastausten jälkeen.

Koronaviruksen uusi muunnos leviää tiettävästi jopa 70 prosenttia helpommin kuin tavallinen koronavirus.

Koronaviruksen leviäminen on kääntynyt kuluneen viikon aikana Pohjanmaalla huonompaan suuntaan. Ilmaantuvuusluku on noussut alueella, ja tällä hetkellä se on 49 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Esimerkiksi Soiten alueella ilmaantuvuusluku viimeisen 14 vuorokauden ajalta on 14 tapausta 100 000 asukasta kohden.