Pikkuauton saa kevythybridinä, mutta hyötykin jää kevyeksi – Katso Audi A3:n ja Kia Rion parivertailu

Audi A3:n perustana on Volkswagen-konsernin yhteinen alustaratkaisu, mutta matkustamon muotoilussa on tehty irtiotto hieman edullisempiin sisarmalleihin. Mukavuus- ja hyötytoimintoja ohjataan sekä perinteisillä paino- että uudemmilla hipaisukytkimillä. Näytöt ovat terävät, mutta täyteen ahdettua mittaristoa lukiessa uhkaa todellinen infoähky. Automaattivaihteisto on 7-portainen.