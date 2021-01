Loton pääpotti kiertää yhä pelaajia, katso voittorivi tästä – Ensi viikolla seitsemän oikein -tulos toisi 6,5 miljoonaa euroa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viiden miljoonan euron pääpotti jäi jakamatta lauantaina Lotossa. Sen sijaan 6+1-tuloksia löytyi kaksi, ja niillä voitti lähes 98 000 euroa. Voitot osuivat nettipelaajille Espooseen ja Helsinkiin.

Loton kierroksen 1/2021 oikea rivi on 7, 17, 23, 27, 29, 32, 38. Lisänumero on 40. Plusnumeroksi arvottiin 20. Ensi viikolla Loton potissa on 6,5 miljoonaa euroa.

Myöskään Lauantai-Jokerissa ei tullut täysosumia. Lauantai-Jokerista löytyi kuusi oikein -tuloksia neljän rivin verran. Niistä kolmeen kuponkiin oli ruksittu tuplaus, minkä vuoksi niissä voittosumma nousi 40 000 euroa.

Lauantai-Jokerin voittorivi on 3 2 9 7 2 2 5.