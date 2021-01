Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kaustisen rinne pitäisi saada käyttöön jo täksi talveksi

Kaustisen laskettelurinne kaipaa ratkaisuja, että Puhkion rinne saadaan auki. Kaustisen laskettelurinteelle etsitään yrittäjää, mutta käytännössä olisi mahdollista, että kuntakin ottaisi rinnetoiminnan vastuulleen. Näin tehdään monessa paikassa Suomessa, joskin tämä vaihtoehto on harvinainen.

Kaustisen kunnan johtaja Arto Alpia sanoo Keskipohjanmaassa, että mitään linjauksia ei ole vedetty, mutta yrittäjävetoisuus on ykkösvaihtoehto. Nykytilanteeseen on tultu, kun edellinen yrittäjä kyllästyi maakauppakiistaan ja valituskierteeseen ja pani pillit pussiin. Yrittäjän ratkaisu on ymmärrettävä.

Korona-aika on tuonut muutoksia ihmisten ajankäyttöön ja vapaa-ajanviettoon. Luisteluradat ja hiihtoladut ovat täynnä ihmisiä. Aktiviteetteja kaivataan lähialueilla, kun matkustamista on rajoitettu ja riskejä halutaan välttää. Tämä aika voi olla myös mahdollisuus saada ihmiset käyttämään oman alueen palveluita, jos niitä vain on. Kyllä Kaustisen rinteelläkin riittäisi asiakkaita.