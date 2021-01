Voiko Suomen pääministeri toimia vuodesta toiseen vain toivon varassa? Asiantuntijoista joitakin tuo on alkanut kypsentää ja tehnyt kannanotot kriittiseksi. Kansalaistenkin mielen ilmaisuissa on alkanut näkyä, että eikö pääministeri Marinin sanavarastossa ole kriisitilanteessa muuta esittää kuin toivon, toivoisin, toivonut jne. Pääministerille onkin eräissä yhteyksissä esitetty, että hänen olisi viimeinen hetki alkaa korvaamaan toivoa-verbin käyttöä tekemisen tehdä-verbillä.

Kuten Marinin johtaman hallituksen yleishavainto on ollut, että tärkeät päätettäväksi aiotut asiat eivät johda kuin vesitettyihin päätöksiin. Yleisesti on levinnyt kansalaisten keskuuteen käsitys, että Marinilla on raivostuttava tapa käsitellä ja kommentoida asioita passiivissa muodossa, ikään kuin hän olisi vain sivustaseuraaja. Yleisesti media on hampaaton eikä haasta Marinia yhtään, vaikka aihettakin olisi.

Johtuuko se siitä, että Marin on nainen, nuori ja vielä hieman kokematon ja siksi media käsittelee Marinia silkkihansikkain, vaikka hän on pääministeri ja asiat ovat hänen vastuulla, kun verrataan median suhtautumista esimerkiksi edelliseen pääministeri Sipilään.

Tämän kiusallisen koronaepidemian aikana pääministeri Marinin rokotusasiassa on tullut esiin tuo toivo, toivon ja toivoisin, joista lainaus alla.

"Itsekin toivoisin, että rokotustahti olisi ripeämpi."

"Toivon, että pääsemme rokottamaan niin nopeasti kuin mahdollista."

"Toivon, että koronarokotukset alkavat mahdollisimman pian."

Toivo näyttäisi olevan yksi Marinin viestinnän maneereista. Aivan tuulesta temmattuja nuo hokemat eivät ole. Joku on viime vuosilta kerännyt, että luku oli liki neljäkymmentä ja tarkalleen 39. Mielestäni parempi olisi, jos meillä olisi toimiva eikä toivova pääministeri.

Paavo Peltola,

Kälviä