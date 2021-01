Erikoiskuljetus matkaa Pohjois-Pohjanmaalla sunnuntai-iltana välillä Kalajoki - Sotkamo

Kuljetus liikkuu 10.01.2021 klo 20:00 - 22:00 reitillä:

tie 8, Kalajoki, Siipo - Kalajoki

tie 27, Kalajoki - Ylivieska

Liikenne pysäytetään ajoittain.

Kuljetuksen leveys on seitsemän metriä ja se on yli kahdeksan metriä korkea. Mukana on kolme ajoneuvoyhdistelmää

Kuljetus on perillä 12.01.2021 klo 06:00 mennessä

Liikenne- ja kelitiedot verkossa: https://liikennetilanne.fintraffic.fi/