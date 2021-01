Vili Ruuskan kolumni: Mitta täynnä korona-ajan uhriutumista

Miksi paikka X on auki mutta paikka Y kiinni? Miksi täällä emme voi mennä paikkaan Z, kun taas naapuripitäjän asukkaat voivat mennä vastaavaan paikkaan? Hallitus on kohdellut alaamme kaltoin päätöksillään – muille kyllä heltiää tukea.

Alun virkkeet näyttäytyvät minulle korona-ajan retoriikkana eli tapana puhua. Miellän toisteisen virkekimpun osaksi uhriutumisen retoriikkaa, jota alan olla kurkkuani myöten täynnä. En vain siksi, että olen saanut kuulla sitä enemmän kuin tarpeeksi. Lähinnä siksi, että vastenmielisestä tyylistä ei päästä eroon. Kasetti ei vaihdu.

Ennen kuin tylytän mainittua puhumisen tapaa, yritän ymmärtää siihen tukeutuvia. Miksi he puhuvat niin kuin puhuvat? Mistä mantrat kertovat?

Itsestäänselvyydet aluksi pois alta. Jokainen tietää, että kansan syvissä riveissä ahdinko on kova. Sitä en kiistäkään. Vaikeaa varmasti on. Toisekseen voi havaita, että alun virkkeessä esitellyillä asioilla on ihmisille merkitystä. Luonnollista tämäkin.

Rivien välistä välittyvät epävarmuus ja siihen napanuoralla kiinnitetty pelko tulevasta. Nämä elementit löytää kolmannesta esimerkkivirkkeestä.

Tyydyn kuitenkin toteamaan retoriikkaa kuvastavien esimerkkien pohjalta, että veressämme virtaa katkeruutta, kateellisuutta ja minäkeskeisyyttä. Välillä tuntuu siltä, että ihmiset ovat menettäneet suhteellisuudentajunsa. Rinnastetaan aloja, joita ei voi vertailla keskenään – siis välttämättömyyden näkökulmasta. Jos ette tunnista ongelmaa, kannattaa virkistää muistia kevään valitusvirsillä.

Sitten argumentoidaan toisen esimerkkivirkkeen nurinaa siten, ettei koronavirus noudata maakunta- tai sairaanhoitopiirirajoja. Teknisesti totta.

Ilkeää, mutta sanon sen silti. Aika hyvään meidät on totutettu, jos jonkun maailma romahtaa siitä, että esimerkiksi harrastepuulaaki on kuukauden pari suljettuna. Päivittäiseen elämiseen tarvittavia palvelujahan ei käsittääkseni ole ajettu alas – edes keväällä.

Aioitko nostaa vastalauseeksi askeettisuuskortin? Siitä vain. Esimerkiksi Ranskassa rajoitusvyö on kiristetty ajoittain niin tiukalle, että kotoa saa poistua vain töihin tai muusta välttämättömästä syystä. Ja meillä täällä joudutaan olemaan niin kurjissa ja epätasa-arvoisissa oloissa. On se niin väärin.

Virus sensuroi mielipiteitä kuin ihmisoikeuksia rikkovien valtioiden propagandakoneistot. Kun korona jyllää, ei kysytä, onko kivaa tai olisiko valmis luopumaan tietyistä asioista. Kysymys kuuluu, selviääkö ihmiskunta taudista vai ei.

Ehkä kärjistin liikaa ja menetin suhteellisuudentajuni. Sitä on liikkeellä.