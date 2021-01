Lukijan mielipide: Tyhmyyden tiivistymän hyökkäys – Maailman vanhimman ja vahvimman demokratian laillisuus kyseenalaistettiin röyhkeästi

Toisinaan on niin, että tosielämä tarjoaa draamoja jotka päihittävät kertoma kirjallisuuden ja fiktiiviset näytelmät mennen tullen. Niin saimme vuoden alkajaisiksi nähdä Yhdysvalloista uutisia jollaisia emme, vielä vuosia muutamia taakse päin olisi uskoneet näkemämme.

Maailman vanhimman ja vahvimman demokratian laillisuus kyseenalaistettiin röyhkeästi. Kunniaton näytös päättyi loppiaisena kongressin valtaukseen Capitol kukkulalla. Joukossa tyhmyys usein tiivistyy. Jotenkin tähän tapaan totesi asiaa kommentoinut Suomen presidentti. Ja totta on etteivät nämä valtaajat suinkaan toimineet yksilöinä, vaan ryhmänä. Osoittaen juuri sitä yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä mitä niin usein ihannoidaan. Samalla kuin yksilöllisyys itsekkäänä tuomitaan. Ei ihmisiä juuri tarvitsisi laumasieluisuuteen kannustaa. Se on melko luontaista. Sijaan se että on ihan oma itsensä yksilönä, vaati jo hiukan rohkeutta. Se, että tällainen näytös nähtiin juuri USA on hieman ihme. Perustuuhan ko. valtion identiteetti pitkälle juuri yksilöllisyyteen. Onhan heidän kansallinen sankarihahmokin yksinäinen ratsastaja preerialla.

Onhan näitä yhteishengen ikäviä hedelmiä nähty Euroopassakin. Sen avulla teki Lenin joukkoineen vallankumouksen Venäjällä, tuhoten maasta mahdollisuuden nousta eurooppalaiseksi sivistys- ja oikeusvaltioksi. Laumahenkeä ja vihaa muita kohtaan hyödynsi Hitler nk. Kolmannen valtakunnan luodessaan.

Usein on ihminen valmis jälkeen päin johtajansa kieltämään nahkansa pelastaakseen. Tämän toi muistelmissaan esiin se amerikkalainen sotilas, joka toisen maailmansodan päätteeksi sai Saksassa kuulla kuinka miltei kaikki kielsivät olleensa natseja ja yrittäneensä auttaa juutalaisia, kukin parhaansa mukaan. Aiheesta ihmetteli tämä sotilas, missä olivat ne sadattuhannet ihmiset jotka käsi suorana kuuntelivat johtajansa Hitlerin puheita. Pelko oli myös ase, jolla Leninin ja Stalinin perilliset hallitsivat puolta Eurooppaa vuosikymmenien ajan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Toki yhteisöllisyys ja yhteishenki ovat saaneet aikaan paljon hyvää. Demokratia ja oikeusvaltio ja sen suomat kansalaisvapaudet ovat juuri yhteisten ponnistelujen tulosta. Aina eivät asiat kuitenkaan mene niin kuin haluaisi ja häviö, vaikka vaaleissa saattaa tuntua hyvin henkilökohtaiselta. Silti myös pettymyksen hetkellä olisi hyvä yrittää hillitä suuttumustaan. Mennä itseensä ja hieman miettiä mihin on valmis mukaan lähtemään.

Kari Nivala

KANNUS