Jukka Anias arvioi kolumnissaan Donald Trumpia ja hänen fanejaan: Peruspöhlöä puhetta

Viikko on kulunut siitä, kun Amerikan Yhdysvaltain presidentti lietsoi monenkirjavan kannattajalaumansa häpäisemään maan kansanedustuslaitoksen.

Paljon asiasta on sanottu ja on sanottu aiheesta. Kyllä, Donald John Trump sai 74 miljoonan ihmisen kannatuksen marraskuun vaaleissa. Sitä ei ole kukaan kiistänyt.

Presidentti itse sen sijaan kiisti vapaissa vaaleissa kärsimänsä häviön. Monessa osavaltiossa tappio Joe Bidenille oli täpärä, mutta yhtä kaikki tappio. Jako kahteen tarkoittaa joskus täpärää jakoa kahteen.

Capitolille survoutunut roskaväki oli kuin Trumpin presidenttikauden yhteenveto ja allekirjoitus. Arvaamaton, kaoottinen ja totaalista tyhmyyttä tihkuva.

Suomessa Donald Trumpilla on ollut oma vankka kannattajakuntansa. Missään muussa puolueessa kuin perussuomalaisissa ei ole ollut – arvatenkin edelleen on – yhtä paljon Trumpin faneja kuin perussuomalaisissa.

Puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho toki lausui loppiaisen tapahtumista erikseen asiaa seuraavana päivänä kysyttäessä tolkullisia näkemyksiä. Muiden puolueiden johtajat olivat reagoineet sosiaalisessa mediassa heti ja omasta aloitteestaan.

Anakronistista, (asian sijoittaminen väärään aikakauteen) oli Halla-ahon kuittaus puolentoista vuoden takaisesta tviitistään, jossa hän ensin ilmoitti ”diggaavansa” Trumpia ja sen perään, että ”Trump on parasta mitä Yhdysvalloille on tapahtunut piiitkään aikaan.”

Diggaan ja on. Trump on parasta, mitä Yhdysvalloille ja länsimaailmalle on tapahtunut piiitkään aikaan.🙂