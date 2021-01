Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Perheet ja kunnat ovat erilaisia ja siksi tarvitaan joustavia ratkaisuja perheen ja työn yhdistämisessä

Kotihoidontuen käyttö vanhempainvapaan jälkeen on vähentynyt 2000-luvulla. Kelan mukaan alle kaksivuotiaista suomalaisista lapsista alle puolet on kotona. Useissa keskipohjalaiskunnissa alle kolmevuotiaiden kotihoito on yleisempää kuin Suomessa keskimäärin.

Mutta pitäisikö kotihoidontuki kokonaan poistaa? Siitä keskustellaan nyt. Kotihoidontukea saa vanhempainvapaan päätyttyä, jos perheen alle kolmevuotiasta lasta hoidetaan kotona. Työ- ja elinkeinoministeriön tutkijaryhmä on esittämässä, että tuen poistaminen voisi olla keskeinen keino työllisyyden kohentamiseksi. Kuinka paljon työpaikkoja syntyisi, siitä asiantuntijoilla on erilaisia näkemyksiä.

Kahden lapsen äiti, maatalousyrittäjä Jonna Korkiakangas-Sahipakka arvioi tiistain Keskipohjanmaassa, että tuen poistaminen veisi perheiltä vapauden valita. Hänen mukaansa keskustelussa on muistettava myös maaseudun näkökulma. Välimatkat päivähoitoon voivat olla pitkät ja kotihoito antaa mahdollisuudet suunnitella kotona tehtävän työn aikatauluja.

Perhe voi valita, käyttääkö kotihoidontuen äiti vai isä. Yleensä kotiin jää nainen. Talousalan asiantuntijoista koostuvan työryhmän mukaan tuen poistaminen lisäisi naisten työllisyyttä merkittävästi. Kaikissa tapauksissa niin ei tietenkään olisi vaan kotiin jäädään myös siksi, että työtä tai työllistymisnäkymiä ei ole muutenkaan.

Perheissä kysymys on monimutkaisesta yhtälöstä. Vanhemmat arvioivat sitä, halutaanko lasta hoitaa kotona ja minkä ikäisenä lapsi viedään varhaiskasvatuksen piiriin. Aina oma koti ei ole paras paikka vaan päivähoito tarjoaa lapselle turvaa, ruokaa ja kasvatusta, jota elämästä muuten puuttuisi. Myös lapset, vanhempien työt ja elämäntilanteet ovat kovin erilaisia. Yhteiskunnan tuen ja työelämän olisi hyvä tarjota joustavia mahdollisuuksia viettää hyvää elämää.

Myös naisten työssäkäymisen on oltava mahdollista 2020-luvulla. Hyvin koulutettujen ja ammatistaan motivoituneiden ihmisten elämään mahtuu usein sekä työ että perhe. Useiden vuosien poissaolo työelämästä pudottaa naisen helposti urapolulta. Toisaalta vanhemmuus antaa sellaista elämänkokemusta, josta on iloa ja hyötyä kodin lisäksi työssä. Nykyiset nuoret äidit ovat työelämässä kymmeniä vuosia. Siksi tulevan eläkkeen kohtalo ei ratkaise, kun lasten kotihoito menee työn edelle.

Hallituksella tulee olemaan kiperät paikat, kun kotihoidontuen säilyttämistä tai poistamista käsitellään. Olivat perustelut millaisia tahansa kyse on poliittisesti kuumasta ratkaisusta. Voisiko ratkaisu olla se, että kunnat päättäisivät kotihoidontuen mahdollisuudesta omalla alueellaan.